Trabajadores de Interjet comenzarán a rematar bienes de la aerolínea

Interjet no vuela desde diciembre de 2020 (Daniel Augusto/Cuartoscuro)

La historia de Interjet parece acercarse a su fin. La sección 15 de la CTM, que representa a más de 5 mil empleados de la aerolínea, comenzará a rematar los bienes de la aerolínea pues la empresa no atendió un laudo que condena a Interjet a pagar mil 891 millones de pesos.

En un documento interno enviado a trabajadores -del cual El Financiero tiene copia-, la dirigencia de la sección 15 comunicó a los sindicalizados que “iniciaremos mañana mismo el proceso de ejecución del laudo para embargar y rematar los bienes propiedad de la empresa hasta donde alcance”.

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió un laudo favorable a los trabajadores, el cual condena a la aerolínea a reiniciar operaciones en un periodo no mayor a 15 días y a pagar los casi 2 mil millones de pesos en salarios no devengados.

Pero el dueño de Interjet, Alejandro del Valle, no atendió lo ordenado por la Junta, por lo que los trabajadores podrán embargar los bienes y venderlos; no obstante, los activos de la aerolínea no alcanzarían para liquidar a los trabajadores.

La sección 15 recordó que este lunes vence, de igual forma, el plazo que tiene Interjet para solicitar un nuevo amparo contra las medidas de la Junta.

La aerolínea no vuela desde el 11 de diciembre del 2020 y tiene vigente una huelga desde el 8 de enero del año pasado. Los trabajadores de Interjet no cobran sus salarios desde hace casi dos años y los dueños no han invertido los recursos necesarios. Sobre la aerolínea ‘pesan’ adeudos de más de 40 mil millones de pesos.