Efecto ómicron: Más de 2 mil 600 vuelos en promedio al día son cancelados en el mundo

Las aerolíneas mundiales cancelaron en promedio más de 2 mil 600 vuelos al día durante este fin de semana, aunque la cifra sigue creciendo al cierre de esta ediciónde acuerdo con el sitio de rastreo FlightAware, debido a la falta de tripulación que ha sido afectada por la propagación de la variante ómicron que afectó a empleados de la líneas aéreas, a pesar de que las indicaciones iniciales sugieren que causa una enfermedad menos grave que otras cepas de Covid.

Esta situación interrumpió los viajes aéreos en uno de los períodos más ocupados del año para el fin de semana de Navidad, uno de los períodos más ocupados del año.

El sitio web FlightAware mostró que el sábado 25 de diciembre se registraron en total 2 mil 858 cancelaciones, además de 9 mil 836 demoras de vuelos en todo el mundo, siendo China Eastern, Delta, Air China, United, Spring Airlines y Jet Blue las aerolíneas con más incidentes a nivel mundial.

“Como muchas empresas y organizaciones, hemos visto un número creciente de llamadas de enfermos de ómicron”, dijo el portavoz de JetBlue Derek Dombrowski en un comunicado.

“A pesar de nuestros mejores esfuerzos, hemos tenido que cancelar varios vuelos, y las cancelaciones de vuelos adicionales y otros retrasos siguen siendo una posibilidad a medida que vemos una mayor extensión de la comunidad ómicron”.

Henry Harteveldt, presidente de la consultora de viajes Atmosphere Research Group, advirtió que en su opinión las aerolíneas no parecen haber planeado suficientemente bien.

Las cancelaciones de vuelos son una “preocupación en un momento en que las personas viajan para pasar tiempo con familiares y amigos durante las vacaciones. Ninguna aerolínea quiere ser vista como el Grinch que se robó la Navidad”, dijo Harteveldt.

United y Delta dijeron el jueves que suspendieron decenas de vuelos en el día de Nochebuena, ya que la propagación de la variante ómicron estaba afectando a sus tripulaciones de vuelo y otros trabajadores.

El jueves pasado, United canceló 120 vuelos para el viernes, mientras que Delta, con sede en Atlanta, dijo que había cancelado unos 90. Ambas dijeron que estaban trabajando para ponerse en contacto con los pasajeros para que no se quedaran tirados en los aeropuertos.

FlightAware informó el viernes que United canceló 169 vuelos en Nochebuena y Delta 127, junto con otros 50 vuelos cancelados para United el día de Navidad y 89 para Delta.

Delta aseguró que “agotó todas las opciones y recursos, incluyendo cambios de ruta y sustituciones de aviones y tripulaciones para cubrir los vuelos programados, antes de cancelar alrededor de 90 vuelos para el viernes”.

Los mensajes de quejas de los consumidores se acumularon en los feeds de Twitter de las aerolíneas mientras los pasajeros lamentaban las interrupciones en sus planes de fin de semana festivo.

“El aumento a nivel nacional en los casos de ómicron esta semana ha tenido un impacto directo en nuestras tripulaciones de vuelo y las personas que dirigen nuestra operación”, dijo Maddie King, portavoz de United.

Se extenderán para año nuevo

Las interrupciones pueden extenderse hasta el fin de semana festivo de Año Nuevo, advirtieron expertos y las propias aerolíneas.

En México, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que al 21 de diciembre, Aeroméxico es la línea con más quejas registradas con mil 367 que representan el 36.4 por ciento de las 3 mil 749 denuncias que ha recibido la autoridad relacionadas con vuelos, según datos solicitados por El Financiero a dicha dependencia.

La aerolínea dirigida por Andrés Conesa tiene un porcentaje de conciliación superior al de la media de las aerolíneas, con un 90 por ciento.

De acuerdo con una solicitud de información realizada por Tec-Check, una asociación civil de consumidores digitales, al final de agosto de este año, entre todas las empresas en el país, Aeroméxico fue la segunda con mayor número de clientes insatisfechos que presentaron una queja ante la Profeco, solo por debajo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que ocupa la primera plaza.

Interjet es la segunda aerolínea con más quejas durante este año, a pesar que no ha realizado vuelos durante este año y lleva más de doce meses sin operar. Durante el 2021, ha registrado 753 querellas por diversos motivos, como la no devolución de los boletos que cobró, pero no hizo efectivos a sus clientes.