Star+, la plataforma ‘para adultos’ de Disney, llegará a México el 31 de agosto

Star+, plataforma complementaria de Disney+, llegará a Latinoamérica el 31 de agosto de este año y contendrá todas las temporadas de Los Simpson, así como el contenido de ESPN y producciones originales.

“Star+ ofrecerá una experiencia personalizada (...) que incluirá todo ESPN. Su llegada representará un servicio complementario a Disney+ y consolidará la presencia de The Walt Disney Company en el mercado del streaming de Latinoamérica”, expresó Diego Lerner, presidente de The Walt Disney Company Latin America.

Sin precisar el costo de Star+, el nuevo servicio de streaming en México incluirá todas las temporadas de programas como This is Us, The Walking Dead, American Horror Story, Mayans M.C., Pose, Outlander, Genius (de National Geographic), Snowfall, 9-1-1, S.W.A.T. y The Resident, entre otras.

Adicionalmente, Star+ contará con Grey´s Anatomy, 24, Homeland, Modern Family, Lost, How I met your Mother, The X Files y Prison Break.

Además de la ‘familia amarilla’, Star+ también contendrá otras series animadas como Family Guy, American Dad!, Futurama, Duncanville y la nueva serie original Star, Solar Opposites, así como películas como Nomadland. Judy, The Empty Man; Deadpool, Logan, Bohemian Rhapsody, Jojo Rabbit, entre otras.

“Con Star+, reforzaremos nuestro compromiso, sostenido por más de 20 años, de desarrollar, producir y ofrecer contenido local original representativo de los gustos de los consumidores de toda la región”, acotó Lerner.