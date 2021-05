El AICM no cuenta con certificación de la Organización de Aviación Civil Internacional

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el más importante por el volumen de pasajeros que moviliza, no cuenta con certificación, ni nunca la ha tenido, basada en las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), por omisiones de las autoridades mexicanas.

“Yo vengo del medio militar y como cualquier otra persona yo hubiera asumido que el AICM tenía todas las certificaciones y ahora me encuentro con ello (que no las tiene) y desde luego me sorprende, pero estamos tomando las acciones para regularizar todo esto, me parece alguna omisión (…) pero las acciones se van a tomar para regularizarlo”, dijo Carlos Rodríguez, director general de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), en entrevista.

Que el aeropuerto de la Ciudad de México no cuente con la certificación no significa que sea inseguro o que haya problemas operativos, sostuvo Rafael Echevarne, director general del Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina (ACI-LAC).

“No todos los aeropuertos del mundo están certificados y no por ello quiere decir que no sean seguros; el caso de la CDMX es un buen ejemplo, las compañías internacionales que vuelan a la CDMX no lo harían si consideran al aeropuerto no seguro”, indicó Echevarne.

Agregó que la certificación, bajo los conceptos de OACI, suele cambiar constantemente, por lo que un aeropuerto puede tener la certificación un año y perderla al siguiente, porque no todos los puertos aéreos pueden cumplir sus recomendaciones por la falta de infraestructura o espacio para expandirse.

“Lo que tiene que hacer la autoridad aeronáutica es explicar el por qué no cumple con eso, por qué no está certificado”, preciso.

AFAC atora la certificación

Rogelio Rodríguez, doctor en derecho aéreo, aseguró que la AFAC tiene deficiencias en el personal de verificación y certificación, por lo que no se han llevado a cabo los procesos necesarios para constatar que el aeropuerto ‘Benito Juárez’ cumple con las disposiciones de OACI.

“Nosotros todo lo tenemos en una Agencia, pero sigue haciendo todo y sigue haciendo nada, lo que tenemos que hacer es acreditar que tenemos una autoridad de aplicar todos los estándares de la OACI con solvencia, para garantizar la seguridad de las operaciones”, detalló.

José Alfredo Covarrubias, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta), indicó que las autoridades aeronáuticas no cuentan ni con el personal capacitado para realizar las revisiones en los aeropuertos ni con el equipo especializado para rectificar, por ejemplo, las trayectorias aéreas en el AICM.

“Los aviones certificadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes están parados porque no les han pagado el seguro para volar, no han verificado las trayectorias aéreas en el aeropuerto de CDMX. Falta personal en la AFAC, contratan gente para cubrir la falta de inspectores y personal técnico para cumplir con todos los compromisos de certificación, les dieron más atribuciones, más personalidad, pero menos dinero”, dijo Covarrubias.

Una fuente que pidió mantener el anonimato debido a que la información no es pública, indicó que la certificación del aeropuerto está atorada desde 2008 y no hay estudios de ruido, operatividad de las pistas, aerovías, entre otros análisis necesarios para la certificación.

“Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) trabaja en un estudio sobre el ruido, es parte de los requisitos para la certificación, quien tiene que certificar es la AFAC y desde el 2008 tiene retraso”, dijo la fuente.