IA Generativa, la mejor aliada de la eficiencia empresarial

Las soluciones basadas en Inteligencia Artificial (IA) no sólo ayudan a las industrias a producir de manera más eficiente, sino también a utilizar los recursos de forma más racional, así como reducir y gestionar mejor los residuos que se generan.

Es por ello que esta tecnología se ha convertido en el aliado para que las empresas alcancen más rápido sus objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el estudio ‘Conexión de la IA con la sostenibilidad’, elaborado por la Consultora EY, la Inteligencia Artificial tiene la capacidad de facilitar el cumplimiento de cerca del 80 por ciento de los objetivos de desarrollo sostenible de las empresas, que se suma a la capacidad que ha demostrado esta tecnología para impulsar la economía circular, el desarrollo de las ciudades inteligentes, la mejora en la movilidad urbana y la reducción de su impacto ambiental.

“Las nuevas regulaciones de sostenibilidad que recién están empezando a implementarse en México traen consigo presiones adicionales a los márgenes comerciales, pero tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial Generativa pueden ayudar a alcanzar los objetivos de una manera más fácil, económica y rápida”, afirmó Gilberto Lozano, socio director de Roland Berger en México.

En este sentido, mientras las industrias continúen adoptando la IA para hacer más eficientes sus operaciones, podrán alcanzar hacia 2030 la reducción de emisiones al 55 por ciento y, hacia 2050, lograr el objetivo de cero emisiones.

Impacto

Hoy en día la IA Generativa tiene la capacidad suficiente para analizar el 70 por ciento de los datos cualitativos y 30 por ciento de los cuantitativos, de tal manera que es una tecnología indispensable para procesar y analizar la gran cantidad de datos de sostenibilidad en toda la cadena de valor, sin embargo, para que el uso de esta tecnología sea generalizado, es necesario el apoyo de los gobiernos.

“Hoy muchas empresas han decidido aplazar la adopción de Inteligencia Artificial Generativa porque no hay reglas claras para su operación. Muchas industrias prefieren no invertir en esta tecnología porque no tienen certeza de que la regulación vaya a favorecer su uso y aplicación. Es necesario que los gobiernos agilicen la regulación para que su adopción sea aún más acelerada”, advirtió Pablo Gallegos, vicepresidente en México de HCL Tech.

Eficiencia, factor clave para la sostenibilidad

Para el socio director del despacho Roland Berger, la eficiencia se ha convertido en la piedra angular del éxito de las empresas dado que esto ayudará a que puedan adoptar tecnologías que permitan alcanzar más rápido las metas de sostenibilidad.

“Aproximadamente el 30 por ciento de las empresas públicas han experimentado disminuciones en sus ganancias en el lapso 2022 a 2023, particularmente por un aumento promedio de 23 por ciento en su costo de los bienes vendidos y un aumento promedio en sus gastos de venta, generales y administrativos. Esto las ha puesto en aprietos para adoptar tecnologías que ayuden a alcanzar sus metas de sostenibilidad”, sostuvo Lozano.

Aseguró que las empresas que buscan alcanzar sus metas, tanto de digitalización como de ESG, deben embarcarse antes que nada en proyectos de eficiencia para la racionalización de los procesos de fabricación y revaluación de diseños de productos.

En este sentido, dijo que con un proyecto de eficiencia, las empresas tendrían la capacidad de reducir su gasto entre 7 y 12 por ciento, conseguirían una optimización indirecta de éste de 8 y 14 por ciento y un mejoramiento en los costos de fabricación de entre el 8 y el 10 por ciento.

“Las empresas deben embarcarse en proyectos de eficiencia. La IA y la sostenibilidad son los dos principales desafíos a los que tendrán que enfrentarse la iniciativa privada de todas las industrias en la próxima década. Pero si, en lugar de analizar ambos retos por separado, todos somos capaces de abordarlos de manera conjunta, el potencial del impacto positivo para la sociedad será exponencial”, concluyó.