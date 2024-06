Elecciones México 2024: Deep fakes y fake news ganan en las votaciones

Previo a las elecciones, durante la llamada veda electoral, las fake news y los deep fakes generados con Inteligencia Artificial (IA) fueron los protagonistas dado el notable incremento en su difusión, que tanto usuarios como expertos en ciberseguridad detectaron y que llevó a la población a recibir información tergiversada, confusa, opaca y tendenciosa a través de redes sociales, grupos de WhatsApp y Telegram.

“La difusión de esta información falsa viene de diferentes frentes, desde aquellos que quieren hacer una broma o un meme, de grupos organizados de cibercriminales que buscan desestabilizar a un país y por supuesto de los grupos políticos que quieren afectar a sus rivales”, alertó Víctor Ruiz, CEO de la empresa de ciberseguridad Silikn.

Detalló que el objetivo de este tipo de información falsa es crear confusión entre la población, tal y como sucedió con el deep fake en donde aparecía la candidata de la alianza ‘Seguimos haciendo historia’, Claudia Sheinbaum, invitando a los electores a escribir en la boleta el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador para que fuera él quien, supuestamente, continuara en la presidencia.

También Jorge Álvarez Máynez se vio vulnerado por estos deep fakes, ya que apareció en un video en el que supuestamente pedía a sus electores declinar su voto en favor de Xóchitl Gálvez, candidata de la alianza Fuerza y corazón por México.

“Muchos de estos deep fakes buscan generar confusión para que la gente tome los mensajes tal cual aparecen en estas noticias falsas, el problema es que actualmente 77 por ciento de las personas no son capaces de distinguir un video real y uno creado por una Inteligencia Artificial, lo que lleva a muchas personas a caer en estos mensajes falsos”, agregó el experto.

El éxito que han tenido los deep fakes en México, ha hecho que el año pasado, crecieran alrededor de 600 por ciento y para este año, la empresa de ciberseguridad Baufest prevé que lo hagan hasta en 800 por ciento derivado del contexto electoral que vive el país.

Fake news invaden redes e invitaban a no votar

Aunado a los múltiples videos falsos creados con IA que rondaron las redes sociales previo a las elecciones, también las fake news fueron un problema que las autoridades detectaron previo a la elección del domingo 2 de junio.

De acuerdo con el consejo ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, a lo largo del fin de semana comenzó a circular en redes sociales información falsa sobre el supuesto cambio en la fecha de las elecciones para prevenir enfrentamientos entre electores.

Según explica el organismo, el mensaje señalaba que las votaciones se desarrollarían el domingo para las y los simpatizantes de la alianza PAN-PRI-PRD, y el lunes para quienes fueran a votar por la coalición Morena-PT-Verde.

“La afectación directa sería el derecho fundamental de las y los ciudadanos a votar. No es un asunto de partidos, es un agravio a la ciudadanía (…) Aunque parezca imposible de creer este tipo de información puede generar confusión e inhibir la participación”, enfatizó Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano.

Asimismo, las redes sociales fueron el escenario para videos en los que, desde páginas que se ostentaban como supuestos medios de comunicación, se “orientaba” a la ciudadanía a tachar los tres recuadros en donde aparecía el nombre de la candidata Xóchitl Gálvez si es que querían que su voto fuera “válido”.

Incluso, en la cuenta X de la candidata Fuerza y corazón por México, supuestamente ella difundió una imagen falsa en donde las Fuerzas Armadas apoyaban su candidatura, misma que fue desmentida a los pocos minutos por varios usuarios.

“Nadie estuvo revisando las campañas ni los mensajes que hay en redes sociales e internet y no existe una fiscalización como la que existe en los medios tradicionales. No sabemos si los mensajes son adecuados para los tiempos de electorales o no, y mucho menos hay un control en los tiempos de publicidad”, señaló en su momento Radamés Camargo, gerente de Análisis en la consultora The Competitive Intelligence Unit.

‘Guerra sucia’, el arma en la veda electoral

Las llamadas “Campañas de guerra sucia” también fueron el escenario del fin de semana, ya que miles de usuarios denunciaron cientos de videos pagados por supuestos medios de comunicación que difundieron mensajes de odio contra los candidatos a la presidencia, al Congreso, las gubernaturas y las alcaldías de la Ciudad de México.

Desde mensajes que señalaban que Clara Brugada era ciudadana de Guatemala, que Claudia Sheinbaum habría mentido sobre su nacionalidad y hasta mensajes de odio contra Xóchitl Gálvez, fueron algunos de los videos que circularon a lo largo de todo el fin de semana.

“Esta elección es la primera en donde las redes y la Inteligencia Artificial realmente van a tener una gran influencia. Seguramente, van a sentar un precedente para una regulación y si no se hace, en el próximo proceso electoral veremos este escenario pero multiplicado por 10″, dijo Víctor Ruiz, quien afirmó que tanto las fake news como los deep fakes, deben ser considerados como intentos de ciberataques.