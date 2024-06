Elecciones 2024: Muere hombre de 51 años de un infarto en una casilla en Guadalajara

El estado de Jalisco logró instalar el 97 por ciento de las 10 mil 863 casillas que se tenían planeadas durante la jornada electoral de este 2 de junio, y han sido pocas las incidencias que se han presentado, como la muerte de un hombre de 51 años en una casilla de Guadalajara, informó Luis Zamora Cobián, consejero presidente del consejo local del Instituto Nacional Electoral de Jalisco.

El hombre de 51 años perdió la vida a causa de un infarto mientras se encontraba en el exterior de la casilla ubicada en la sección 1158 contigua de Guadalajara, Jalisco.

“De lo más de 6 millones y medio de votantes, son hechos que se suscitan a diarios con los seres humanos. Nuestras condolencias a la familia, fuera de este hecho, no hemos tenido ningún contratiempo que obstruya, dificulte o suspenda el ejercicio de la votación”, apuntó el consejero.

Zamora Cobián agregó que también se detectó una situación que requirió la ayuda de la Guardia Nacional, ya que el presidente de una casilla ubicada en Tlaquepaque sección 2546, no se presentó al lugar de votaciones, por lo que tuvieron que acudir a su domicilio para recoger el material electoral.

“El presidente de la casilla no llegó, nos acompañó a su casa la Fiscalía y la Guardia Nacional, tocamos, no nos abrían, hicimos contacto con familiares de la persona (…) y amablemente (su familia) nos permitió acceder al domicilio y ahí estaba el material, sobre el funcionario ciudadano, no nos dieron cuenta de donde estuviera”, dijo.

Sin embargo, alrededor de las 10 am quedó resuelto este incidente por el consejo distrital 16 de Tlaquepaque y las elecciones en esa casilla operan con normalidad.

Este domingo, en Jalisco se votará por la renovación de mil 544 cargos, entre los que se encuentran una presidencia de la República, tres Senadurías, 20 diputaciones federales de mayoría relativa, una Gubernatura, 38 diputaciones locales, 125 presidencias municipales, 125 sindicaturas de mayoría relativa y mil 231 regidurías.

Zamora Cobián indicó que en Jalisco hay 6 millones 619 mil 341 ciudadanas y ciudadanos que se encuentran en condiciones de votar con su credencial vigente y están en lista nominal.

Candidatos a gubernatura asisten a votar

Dos de los tres candidatos a ocupar la gubernatura de Jalisco mostraron en redes sociales el momento en el que votaron.

La primera en hacerlo fue Claudia Delgadillo González de la coalición Sigamos haciendo historia (Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde) quien compartió a las 10:28 de la mañana fotografía de su sufragio.

“En la fila para ejercer mi voto, me encontré con amigos de toda la vida y aprovechamos para actualizarnos tantito. Votar es hacer comunidad y generar confianza entre los vecinos. ¿Ustedes ya votaron?”, escribió en su cuenta de X.

A las 11:58 am, Jesús Pablo Lemus Navarro, representante del partido Movimiento Ciudadano, compartió un video en el que señaló que acudió acompañado de su familia a votar.

Hasta la 1:30 de la tarde de este domingo; Laura Lorena Haro Ramírez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI, PRD), no ha divulgado imágenes o videos de haber acudido a votar.