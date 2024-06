Pobladores retienen a la candidata Saray Benítez en Mexicaltzingo; la acusan de comprar votos

A horas de la jornada electoral, en el municipio de Mexicaltzingo, en el Valle de Toluca, fue retenida por decenas de pobladores la candidata a la presidencia municipal, Saray Benítez Espinoza, abanderada por la coalición “Fuerza y Corazón por el Estado de México”, debido a que presumiblemente realizaba tareas de compra de voto.

Este hecho aconteció sobre la calle Revolución. En un video difundido por la misma población, se ve cómo un grupo de personas comienzan a rodear la camioneta tipo Jeep, color oscuro en la que iba la candidata, al mismo tiempo en que un automóvil compacto en color ocre le cerró el paso para evitar evadiera el enojo de la población que obviamente está en contra de su posible mandato.

“¡Que no se vaya, que no se vaya!, ¡ponga su carro!, ¡ya nos iba a echar su camioneta!”, se escucha la voz de una mujer, mientras varias más acusaban a Benítez Espinoza de supuestamente cometer compra de votos; sin embargo, en la grabación no se ve la acción en flagrancia.

Tampoco se observa que la candidata esté entregando dinero a pobladores a cambio de que este 2 de junio voten por ella.

En el video también se escucha el reproche generalizado a Saray Benítez debido a estos días son de veda electoral, “no tendría que estar aquí, estamos en veda”, argumentó una de las vecinas.

Al interior de la camioneta, se puede observar a quien supuestamente es el asistente personal de la política mexiquense, que hace una llamada telefónica, mientras que ella se mantiene en la parte trasera de la unidad con vidrios polarizados, intentando taparse la cara.

Ya cuando había decenas de pobladores de Mexicaltzingo rodeando la unidad de Saray Benítez, arribaron en su apoyo policías municipales y estatales. La candidata fue descendida de la camioneta en la que estaba y llevada en una patrulla ante un Ministerio Público con sede en el municipio de Metepec.

Atentan contra candidato a la presidencia municipal de Tlalmanalco

Por la madrugada de este sábado, el candidato a la presidencia municipal de Tlalmanalco, municipio ubicado en la región de Los Volcanes, estuvo a punto de ser asesinado a balazos por sujetos que viajaban en motocicleta.

El atentado ocurrió cuando el político del Partido del Trabajo (PT), Víctor Espinoza Mendoza, llegaba a su domicilio. “Amigos de Tlalmanalco, quiero decirles que no vamos a dar un paso atrás, no vamos a dar un paso atrás, lo que quieren es intimidarnos, lo que quieren es que no sigamos adelante en este proyecto”, sostuvo en conferencia de prensa.

El petista subrayó que no lo van a callar, pues son más los buenos que quieren salir adelante: “estamos hartos de esta ola de inseguridad, en donde tristemente anoche fui víctima de un brutal ataque en donde querían asesinarme. Tlalmanalco la está pasando mal, que es un foco rojo en cuanto a la violencia se refiere y ayer lo pude vivir en carne propia, lamentablemente, le doy gracias a Dios por estar aquí, porque no pudieron lograr su cometido”.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que ya se le otorgó seguridad a Espinoza Mendoza.