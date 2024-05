‘Morena es democracia; la oposición, corrupción’, insiste Sheinbaum

El 2 de junio la decisión será elegir entre la “democracia” que representa Morena y el “autoritarismo”, la “represión” y la “corrupción” que representa la oposición, consideró la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

La abanderada del oficialismo encabezó un mitin en Tuxtla Gutiérrez, como cierre de campaña en Chiapas, en el que el aspirante de Morena a la gubernatura, Eduardo Ramírez Aguilar, pidió a la candidata “su apoyo para que nuestras familias vivan con seguridad y tranquilidad social”, porque, admitió, “hay días que me preocupo del futuro de Chiapas, pero hay noches que prácticamente no duermo”.

La exjefa de Gobierno de la capital, a una semana de la elección, expresó su confianza en que va a triunfar “el amor frente al odio, la verdad frente a la calumnia, la democracia frente al fraude y el humanismo frente a la discriminación”.

“Nosotros siempre hemos luchado por la democracia, por eso la decisión sí es entre la democracia que representamos nosotros y el autoritarismo que representa el PRIAN, porque ellos sí representan la represión y la corrupción”, dijo.

Sheinbaum prometió que de obtener el triunfo pondrá en marcha en Chiapas un programa especial para apoyo al campo, en particular para los productores de maíz y de café, mediante el cual se establezcan precios justos.

Más tarde, al encabezar el cierre de campaña en Mérida, Yucatán, Sheinbaum celebró la declinación de Yazmín López, conocida como Tina Tuyub, abanderada del PRD, en favor de la candidatura del morenista Joaquín Huacho Díaz Mena; así como la adhesión de Eduardo Sobrino, quien ha sido dirigente del partido del sol azteca, a Morena.

Allí, llamó a los ciudadanos a no permitir que siga la compra de votos y de voluntades: “Vamos a ganar el 2 de junio porque somos más (…) los que queremos un país donde sea la honestidad lo que nos guíe, que no sea la calumnia, que no sea la mentira, que no sea esta guerra sucia”, agregó.