Incendian propaganda electoral de Roberto Cabrera, candidato de San Juan del Río, Querétaro

La madrugada del miércoles, la campaña de Roberto Cabrera Valencia, candidato panista a la presidencia municipal de San Juan del Río, Querétaro, fue objeto de un acto de violencia, cuando dos vehículos de perifoneo fueron incendiados en la colonia Salvador Gómez Centeno, del barrio del Carrizo.

Según consta en tres videos, dos individuos llegaron al lugar caminando alrededor de las 00:41 hora y provocaron el incendio de las unidades estacionadas en el domicilio.

Afortunadamente, el incidente no causó pérdidas humanas, solo daños materiales. Se está preparando la denuncia correspondiente ante las autoridades pertinentes para esclarecer y perseguir este acto de violencia.

No se ha reportado la detención de los presuntos responsables o personas que estén involucradas en el incendio. Al lugar llegaron bomberos para sofocar el incendio.

Más tarde, en conferencia de prensa, el candidato panista dijo que este ataque fue directamente para perturbar la paz y la tranquilidad de la localidad.

‘’Lo que no terminan de entender aquellos que no conocen San Juan, es que cuando hacen sus actos de vandalismo, no atentan contra una campaña, atentan contra San Juan y la tranquilidad que tanto anhelamos’', expresó.

En tanto, Antonio Zapata, vocero del Partido de Acción Nacional (PAN), dijo que ningún candidato va a pedir protección, pese a los actos de vandalismo.

¿Quién es Roberto Cabrera Valencia?

Nació en San Juan del Río, el 31 de agosto de 1975. Se unió al PAN en 1999. Según el sitio web del Poder Legislativo de Querétaro, Roberto Cabrera Valencia es licenciado en derecho, por la Facultad de Derecho, de la Universidad Autónoma de la entidad.

Roberto Carlos Cabrera Valencia. (Sitio web legislativo de Querétaro).

Fue regidor en el ayuntamiento de San Juan del Río, Querétaro, del 2000 al 2003. Además, es catedrático en la Facultad de Contaduría y Administración, de la Universidad donde estudió. Ha impartido la materia Tendencias Sociopolíticas.

Se suma a su carrera política, experiencia como diputado local en la LV y la LVIII legislatura de Querétaro y diputado local por el distrito 9.

El 6 de junio del 2021 fue elegido como presidente municipal de su entidad de origen, con 44 mil 651 votos.

Con información de Quadratín.