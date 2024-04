Presenta Lucy Meza propuestas a ciudadanos y empresarios de COPARMEX

En el primero de los diálogos con Coparmex, la candidata de la coalición ‘Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos’, Lucy Meza Guzmán, se comprometió a sacar al estado del abandono que lo tiene sumido en una profunda crisis en materia económica y de seguridad.

Consciente de que el cambio que la entidad necesita depende de la colaboración de todas y todos, la abanderada de la alianza PAN-PRI-PRD-RSP hizo un llamado al sector empresarial para trabajar en conjunto para que Morelos recupere la paz y la dignidad; para que los niños puedan volver a jugar en las calles y los trabajadores reciban salarios justos.

El este sentido, se comprometió a trabajar en un esquema en el que la inversión pública no salga de Morelos, sino que se quede con los empresarios locales, con quienes busca hacer mancuerna por el bien de todas y todos.

“Tenemos los recursos naturales, la gente trabajadora, una ubicación geográfica privilegiada. Lo único que nos detiene es la incapacidad del gobierno, la corrupción y la inseguridad”, dijo Meza Guzmán.

Con una tendencia mediocre de crecimiento económico durante los últimos 20 años, la candidata del cambio fue firme al decir que sus principales prioridades son atender la inseguridad y realizar acciones para impulsar la economía local.

Otra de las prioridades de la candidata es la generación de empleo, toda vez que ve en el crecimiento económico un punto clave en materia de seguridad, de inversión local y de desarrollo social. En este sentido, comentó que, más allá de los programas sociales, la gente también espera poder labrar su futuro con empleos estables. Al respecto dijo:

“A los ciudadanos no hay que darles el pescado, hay que enseñarles a pescar. Las mujeres en el campo me lo han dicho: a mí no me den despensas, a mí díganme donde entro a trabajar”.

En materia de seguridad, la candidata se comprometió a desaparecer la fallida comisión estatal de seguridad, y vamos a crear la Secretaría de Seguridad Humana, además de implementar el programa de acción de senderos seguros con luminarias con celdas solares para todas las comunidades del estado en donde se registre la mayor incidencia delictiva.

Asimismo, acusando que Morelos tiene el gobierno más opaco y corrupto de todo el país, Lucy Meza dio fe ante Coparmex de que, al inicio de su gestión, se acabarán los tiempos en que los funcionarios utilizan sus cargos para un beneficio personal.

Cabe mencionar que Lucy Meza fue la primera de las tres candidatas en presentarse en los Diálogos Ciudadanos de COPARMEX, demostrando así su compromiso con la ciudadanía.

“Tengan la tranquilidad y la certeza de que en mí encontrarán una gobernadora aliada, que luchará todos los días para mejorar la calidad de vida y el bienestar de todas y todos en Morelos”, concluyó la candidata entre aplausos.