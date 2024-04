Tribunal Electoral me amonestó por consultar al pueblo de Morelos: Lucy Meza

La candidata a la gubernatura de Morelos, Lucy Meza, aclaró que no incurrió en actos anticipados de campaña.

La resolución del Tribunal Electoral que me amonesta por supuestos actos anticipados de campaña, representa un exceso, ya que los actos por los que supuestamente me sancionan, los realicé como Senadora de la República; ya que en esos momentos, no era era ni aspirante ni precandidata, aclaró la candidata a la gubernatura de Morelos, Lucy Meza.

Fue hasta mediados del mes de noviembre que los partidos políticos que integran la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos Vamos Todos, me invitaron a participar con ellos y acepté ser precandidata a la gubernatura de Morelos.

Esta amonestación, a pesar de que no trasciende en sus efectos legales sobre nuestra campaña, la vamos a impugnar ante el tribunal federal.

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos, injustamente me impuso una amonestación por consultar al pueblo, al resolver el procedimiento TEEM/PES/004/2004, porque consideró que la consulta que realizamos a más de 100 mil ciudadanos para conocer la voluntad del pueblo sobre los problemas del Estado de Morelos, habría sido promoción personal y actos anticipados de precampaña.

Tribunal se equivocó en su resolución

Escuchar al pueblo, sobre la problemática que viven los morelenses, frente a la corrupción y el mal gobierno de Cuauhtémoc Blanco, es un ejercicio de participación ciudadana acorde con la responsabilidad de Senadora que tenía en ese momento. No estamos de acuerdo. Vamos a impugnar ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La votación en el Tribunal Electoral de Morelos estuvo dividida, pues una de las tres magistrados nos dio la razón. La magistrada Marina Pérez Pineda, votó en contra de la amonestación, porque consideró que la consulta ciudadana no ameritaba una sanción.

En cambio, la Magistrada Marta Elena Mejía, votó en el mismo sentido que la Magistrada Presidenta, quien fue quien propuso la infundada amonestación, para que la votación en el pleno quedara 2 contra 1. La legalidad de nuestros actos nos dará la razón.