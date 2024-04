¿René Bejarano trabaja en la campaña de Clara Brugada? El político revela a qué se dedica

“Se usa mi figura para demonizar una campaña y querer asociarme a un acto indebido, yo no tengo nada qué esconder”, así respondió Rene Bejarano, político mexicano, este miércoles 24 de abril ante las acusaciones de Santiago Taboada sobre que trabaja en la campaña de Clara Brugada.

En entrevista para Ciro Gómez Leyva, Bejarano aclaró que es militante de Morena y actualmente se dedica a apoyar diversas campañas, incluidas las de la Ciudad de México, aunque, dijo, no colabora directamente con Brugada, candidata al Gobierno de la CDMX.

“Como viajo mucho, no estoy en el equipo de Clara, pero sí tenemos una persona que represente nuestro equipo en esa campaña, que es la compañera Monserrat Mundac”, aclaró.

Ante esto, explicó que él apoya a todos los candidatos de Morena, por lo que viaja a distintas entidades y no tiene el tiempo suficiente de atender una sola campaña: “No me da el tiempo porque he estado visitando muchas entidades, estamos apoyando muchas campañas, pero estamos apoyando también a Clara, como a todos los candidatos de Morena”.

¿René Bejarano trabaja para Clara Brugada? Esto dijo

El político mexicano, quien es recordado por recibir un fajos de billetes en una grabación, recalcó que si él tuviera una relación “indebida” o un compromiso económico con Clara Brugada, la hubiera apoyado en la elección interna desde el inicio y no se hubiera inclinado por Omar García Harfuch.

“Si yo tuviera una relación económica que a mí me beneficiara con Clara o su Gobierno, pues la hubiera apoyado y apoyé a Omar, entonces por muchas partes se cae esa acusación, no hay una sola prueba, son puras conjeturas”, aseguró.

Por esta razón, recalcó que él apoya campañas porque “tengo mucha experiencia en organización, en promoción del voto, en capacitación del candidato, en manejo de redes sociales, en entrenamiento para presentación, en medios, en asesorar para que su fotografía. su lema, su emblema funcione (...)”.

Durante el segundo debate chilango, Santiago Taboada, candidato del PRI, PAN y PRD, señaló que la exalcaldesa de Iztapalapa tuvo contratos para las Utopías que construyó en la demarcación con el experredista.

Además, Taboada acusó que Bejarano financia la campaña de la morenista y recordó a quien fuera llamado “el señor de las ligas”.

“Vamos a hablar mejor de tu socio, porque todas las ligas llevan a Iztapalapa. ¿Cómo ves que los contratos que tienes de las Utopías están relacionadas con los socios de René Bejarano? Pues es el que te va a financiar la campaña”, mencionó Taboada durante el bloque para hablar sobre transparencia y combate a la corrupción.