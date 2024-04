Pese a rechazo de ONU y CoIDH, Claudia Sheinbaum defiende la prisión preventiva oficiosa

La candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum, se manifestó a favor de la figura de prisión preventiva oficiosa, la cual, de acuerdo con organismos internacionales, es considerada como violatoria de derechos humanos y que afecta a las personas pobres que no tienen para pagar un abogado.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha ordenado al Estado mexicano reformar su normatividad para eliminar y modificar, respectivamente, dos formas de detención: el arraigo y la prisión preventiva.

No obstante, la abanderada morenista a la Presidencia, ayer en rueda de prensa, consideró que sería “gravísimo” que la Suprema Corte de Justicia de la Nación elimine la prisión preventiva oficiosa, ya que más de 60 mil personas, que no han sido sentenciadas pero a las que llamó “delincuentes”, saldrían de prisión.

“Es gravísimo. No se está poniendo la atención suficiente. Los medios deberían de estar también en este debate. Porque hablar de la seguridad del país y si toma esta decisión la Suprema Corte regresaríamos de nuevo a los niveles más altos de inseguridad”, advirtió la morenista.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la prisión preventiva oficiosa viola el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal de las personas que son sujetas a esta medida.

El actual gobierno de Morena impulsó una reforma al artículo 19 constitucional para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre otros, el homicidio doloso, el feminicidio, la violación, la trata de personas, el uso de programas sociales con fines electorales y los actos de corrupción, lo cual ha incrementado el número de personas encarceladas que no tienen una sentencia.

En otro orden, Sheinbaum anunció que solicitará a los representantes de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE) presentar una queja contra el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, porque es “un delito electoral” que haya acordado con los cinco gobernadores emandados de Acción Nacional impulsar el voto en favor de la candidata opositora Xóchitl Gálvez.

“Siempre Marko Cortés nos transparenta sus acuerdos en lo oscurito, es increíble. O sea, ‘acuerdo Coahuila reloaded’; es ilegal pedirle apoyo a los gobernadores, es un delito electoral. Entonces, lo que acaba de decir Marko Cortés es un delito electoral. Ya le voy a decir a los compañeros que están de representantes en el INE que presenten una queja”, anticipó la aspirante del oficialismo.

Por otro lado, Sheinbaum dio a conocer que no presentará una denuncia luego de que en Motozintla, Chiapas, fue detenida en un retén por un grupo de hombres encapuchados, situación que fue catalogada por el presidente López Obrador como un montaje del medio Latinus.

“Nosotros no hemos presentado ninguna denuncia, ni la vamos a presentar. No me corresponde a mí investigar. No sé si están investigando o no”, declaró la candidata de Morena, que ayer estuvo de gira por Tampico, Tamaulipas.