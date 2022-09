ONU pide eliminar prisión preventiva oficiosa en México; ‘abre la puerta’ a la tortura, asegura

El presidente López Obrador aseguró que la Suprema Corte 'no se atreverá' a declarar la invalidez de la prisión preventiva oficiosa (Moisés Pablo/Cuartoscuro)

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU) lanzó un exhorto urgente para que México anule la prisión preventiva obligatoria, llamada también prisión preventiva oficiosa o automática, consagrada en la Constitución.

Miriam Estrada-Castillo, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo, declaró que “la prisión preventiva oficiosa es contraria a las garantías internacionales de protección de derechos humanos, como lo ha indicado la jurisprudencia del Grupo de Trabajo en múltiples ocasiones”.

Según Estrada-Castillo, la figura es contraria a la independencia judicial y al deber de justificar los motivos de una detención.

Además, aseguró que “pone en grave riesgo el derecho a la integridad personal y la garantía de no ser víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. A pesar de que la prisión preventiva oficiosa sea establecida en la ley, ello no garantiza que no sea arbitraria”.

Además, la presidenta del grupo de trabajo recordó que la prisión preventiva oficiosa ha sido utilizada para meter a miles de mexicanos a la cárcel, sin antes haber tenido una investigación y un juicio.

“Una de las más serias consecuencias de la prisión preventiva obligatoria ha sido el que muchos mexicanos pasen más de una década privados de su libertad a la espera de un juicio, sin sentencia y en condiciones de grave riesgo a sus vidas e integridad personal”, afirmó.

El grupo de trabajo aseguró que está consciente de los desafíos del Gobierno de México en materia de seguridad. Sin embargo, reiteró que la figura de prisión preventiva oficiosa es violatoria de las obligaciones que ha adquirido México para proteger los Derechos Humanos.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este lunes la validez de la prisión preventiva oficiosa. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la eliminación de la figura de la prisión preventiva oficiosa representaría “una invasión abierta a la facultad del Poder Legislativo”.

“No creo que se atrevan porque es completamente violatorio de la Constitución, pero eso ya le correspondería al Legislativo y nosotros, pues defendernos para que no nos invadan, porque pues ya no seria la Suprema Corte de Justicia, sino el Supremo Poder Conservador”, dijo en su conferencia ‘mañanera’.