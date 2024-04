Xochitl visitará ‘territorio naranja’: Estas son sus actividades este 16 de abril

Este 16 de abril, Xóchitl Gálvez visitará Jalisco, lugar donde comenzó su gira por la presidencia de México. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México tendrá este martes un encuentro con mujeres en el municipio de Tlaquepaque. Más tarde, Xochitl mantendrá una diálogo con estudiantes de la Universidad de Guadalajara.

El pasado fin de semana, en Tlaquepaque se registró un choque entre militantes de Morena y Movimiento Ciudadano, que dejó 10 lesionados.

Voto cruzado en Jalisco

La semana pasada, el candidato del partido Movimiento Ciudadano al gobierno de Jalisco, Pablo Lemus interpuso una denuncia por la vinculación de su imagen a campañas de voto cruzado con la candidata presidencial de la coalición Hagamos Historia, Claudia Sheinbaum Pardo.

El aspirante estatal pidió que “no le colgaran milagritos” que pueden incidir en sus reportes de difusión, “presentamos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana un deslinde absoluto de esos espectaculares porque, además de todo, no vaya a ser que me los carguen a mis gastos de campaña, verdad que me los carguen a mí, a mis gastos de campaña, y tratar de decir que lo rebasamos, yo no tengo absolutamente nada que ver ni con unos ni con otros yo tengo mi campaña estatal”.

En la carretera a La Jauja, en el municipio de Tonalá, aparecieron anuncios espectaculares donde se presenta a Pablo Lemus Navarro, junto a la candidata morenista con la leyenda “El verdadero voto útil”.

La propaganda también ha involucrado a la aspirante presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.

Con información de Juan Carlos Huerta