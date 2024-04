Alfil de AMLO apunta a refrendar gobierno de Tabasco para Morena

Tabasco, la tierra de Andrés Manuel López Obrador, en la que el PAN perdió el registro local y el PRD no va en coalición con sus aliados, se juega la gubernatura en una contienda en la que el favorito del Presidente, Javier May, es quien lidera las encuestas, .

Las pugnas en el llamado Grupo Tabasco terminaron cuando los cercanos a Adán Augusto López cerraron filas con May, hombre de confianza del mandatario federal, quien incluso ha considerado que se requieren “100 Mays”, por su nivel de honestidad.

Población

Municipios más poblados

Padrón electoral

Se trata de una de las entidades que en los últimos años ha tenido transición partidista. Históricamente ha sido gobernada por el PRI, y en los últimos dos sexenios ha tenido alternancia, primero con el PRD en alianza con PT y Movimiento Ciudadano, y ahora con Morena. Adquiere relevancia en la presente elección por ser el terruño del presidente López Obrador, quien lo define políticamente como un estado radical.

“No es para presumir, pero históricamente en Tabasco no ha echado raíces el PAN, no tiene ni registro porque la última elección creo que sacó 1.5 por ciento. Los tabasqueños siempre hemos sido radicales o liberales, no conservadores”, expresó en una conferencia de febrero de 2023.

Incluso lo ha equiparado con Guerrero, pues desde su perspectiva tampoco el PAN genera simpatías en esa entidad. En efecto, el PAN perdió el registro como partido local en 2018, pero como partido nacional mantiene el derecho a competir por el cargo de gobernador, misma situación que tiene MC.

Gobernador

Cargos a elegir

Municipio por partido

En la elección de 2021, el PAN sacó 20% del total de la votación para renovar la Cámara de Diputados, mientras que el partido naranja obtuvo 3.3%, de acuerdo con los cómputos distritales finales del INE.

Los blanquiazules irán en alianza sólo con el PRI. Ambos buscarán pelear la entidad mediante la exdiputada priista Lorena Beauregard.

Los partidos no lograron cerrar la alianza con el PRD, como la tienen a nivel nacional.

Javier Cabrera, presidente de la dirección estatal del PRD en Tabasco, argumentó que la alianza no se concretó por “cuestiones de género y algunos liderazgos regionales”, y por decisión de la presidencia nacional del PRD, a cargo de Jesús Zambrano.

Javier May [Morena, PVEM y PT] Fue titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo hasta 2023, y antes fungió como titular de la Secretaría del Bienestar, en la cual también fue subsecretario con el encargo de administrar el programa Sembrando Vida. Es senador con licencia. Ha sido diputado y presidente municipal. Estudió la preparatoria y tiene 57 años.

Lorena Beaurregard de los Santos [PAN y PRI] Ha sido diputada federal y local por el PRI. Además, también fue conductora y directora de un programa radiofónico del estado. Cuenta con estudios en ciencias de la salud por la Universidad Autónoma de Tabasco y en ciencias políticas por la Complutense de Madrid. Tiene 62 años.

En el caso de Morena, partido en el poder y que se perfila para retenerlo, su elección interna destacó por la larga fila de suspirantes a gobernador, pues registraron hasta 21, pero sólo metió a su encuesta de selección a cinco: Javier May, director del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur); Yolanda Osuna, alcaldesa de Centro; Óscar Cantón, exlegislador; Mónica Fernández, senadora, y Raúl Ojeda, dirigente local del partido. May arrasó en la medición con más de 60% de las preferencias.

Con el apoyo del Presidente y la relevancia que adquirió como director de Fonatur y encargado del Tren Maya –lo que también le generó críticas–, le cerró el pasó al grupo del exgobernador y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien apostaba por Óscar Cantón.

El propio exaspirante presidencial ha aceptado tener diferencias con él, pero afirma que mantienen una relación de respeto.

Las primeras encuestas dan amplia preferencia al abanderado de Morena, por lo que aunque hay aspirantes mujeres, la alternancia de género está muy lejos de darse.





Juan Manuel Fócil [PRD] Senador con licencia, formó parte de las comisiones de Defensa Nacional, Juventud y Deporte, Economía, Hacienda y Salud. Ha sido diputado federal y local por Tabasco. Milita en el PRD desde 1994, donde ha ocupado varios cargos. Es licenciado en Economía, ha sido docente y gerente en una empresa. Tiene 60 años.

María Inés de la Fuente Dagdug [Movimiento Ciudadano] Fue militante del PRI, partido por el cual contendió en 2018 para la presidencia municipal de Huimanguillo. Es esposa del exalcalde de ese municipio Gerald Washington Herrera. Es la primera ocasión que el partido naranja registra candidato a la gubernatura. Tiene 50 años.

Si bien no es de los estados con mayores índices de criminalidad, tampoco está exento de violencia. Al arranque de la Semana Santa, la entidad vivió una ola de 11 homicidios en sólo 24 horas. Entre las víctimas, fueron hallados los cuerpos maniatados y con huellas de tortura de seis jóvenes en el municipio de Paraíso.

Incidencia delictiva

El comandante de la 30A Zona Militar, Héctor Francisco Morán, aseguró en enero que la delincuencia se reducía a grupos locales. “No tenemos cárteles aquí, son un grupo de vándalos. Antes se llamaba La Barredora, después ellos se ponen Cártel del Noreste, y ya después se llaman Cártel de Jalisco”.

Datos económicos del estado

Inversión extranjera

Programas sociales