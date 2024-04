Luis Fernando Salazar impugna criterio de paridad del INE; pide ser el primero en conseguir un escaño

Saltillo, Coah.- Aunque dice “no importa ir en primer o segundo lugar de la fórmula para el Senado”, el morenista Luis Fernando Salazar Fernández presentó un juicio para litigar el primer sitio en la búsqueda de un escaño.

Y es que luego de que el INE cambió el orden de los candidatos por cuestiones de paridad de género, el aspirante al Senado se contradijo y entabló un procedimiento contra la determinación del INE en virtud de que no le gustó estar en segundo lugar.

Previamente Salazar Fernández declaró ante medios de comunicación que no importa el lugar de la fórmula, ya que lo trascendente es ganarle al ex gobernador priista Miguel Riquelme Solís; sin embargo, cambió de parecer e impugnó los Acuerdos INE/CG232/2024, INE/CG233/2024 e INE/CG273/2024 en los que a su compañera Cecilia Guadiana le otorgaron el primer sitio de la fórmula.

En específico, impugnó el punto de acuerdo Séptimo en relación con el considerando 36, respecto del cumplimiento del principio de paridad de género, según quedó asentado en el expediente SUP-JDC-358/2024.

“Yo fui propuesto para encabezar la formula en el Senado. Cada partido en coalición propone una fórmula 1 y 2. Yo encabezaba la formula en Coahuila”, comentó.

Pese a que no se trata de elecciones, Luis Fernando Salazar expresa: “Nunca me he planteado llegar al Senado perdiendo”. Y agrega, “no se qué vayan a resolver, pero decirte que lo que sea, yo estoy bien”.

Además, el exlegislador coahuilense argumenta que no se trata de él, sino que fue su partido Morena el que inició una inconformidad y que más adelante tuvo que secundar la decisión de colocar a una mujer en primer lugar de la fórmula.

Al respecto, la candidata al Senado por Morena y quien actualmente encabeza la fórmula en Coahuila, Cecilia Guadiana, compareció en calidad DE TERCERO INTERESADO en el JUICIO ELECTORAL PROMOVIDO EN CONTRA DEL ACUERDO INE/CG232/2024, por el cual el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en ejercicio de la facultad supletoria, aprobó las candidaturas a Senadoras y Senadores al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, presentadas por los partidos políticos nacionales y coaliciones con registro vigente.

Así como las candidaturas a senadoras y senadores por el principio de representación proporcional, con el fin de participar en el Proceso Electoral Federal 2023-2024, en específico el punto de acuerdo SÉPTIMO en relación con el considerando 36, respecto del cumplimiento del principio de paridad de género por parte del recurrente.