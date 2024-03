Santiago Nieto defiende candidatura: ‘Inusual que el Tribunal no valore la constancia de residencia’

Santiago Nieto Castillo dijo que era inusual que el Tribunal Electoral no valore una constancia de residencia (Nación321/Cuartoscuro)

El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo dijo que era inusual que el Tribunal Electoral no valore una constancia de residencia, esto luego de que la misma dependencia aprobara la revocación de su candidatura al Senado de la República.

En entrevista telefónica para Grupo Fórmula, el candidato acusó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de argumentar que no cumple con los requisitos de residencia.

“Es inusual que el Tribunal Electoral no valore una constancia de residencia expedida por una autoridad competente, no valore también el hecho de que con mi credencial de elector acredite la residencia, que hagan un argumento de que fui procurador de Hidalgo, cuando en realidad yo era jefe del despacho ante el ausente procurador. No se exige que tenga residencia en Hidalgo y tampoco que haya sido por nacimiento”, comentó.

La candidatura del aspirante a la Cámara Alta por Querétaro fue anulada por el Tribunal después de validar el recurso presentado por el PAN en el que denunciaba que el candidato no cumplía con los requisitos de residencia.

“Me parece que es esta interpretación contra las leyes, contra las disposiciones del estado de Querétaro que señalan que no se pierde la residencia por tener un cargo, empleo, comisión por haber tenido actividad científica, ni por tener actividad académica. La línea argumentativa del magistrado presidente nosotros la hemos retomado para efectos de la demanda de recursos de reconsideración”, dijo.

Asimismo reconoció la participación de los magistrados Felipe Fuentes, Felipe de la Mata, Mónica Soto de intentar, según sus palabras, de evitar que un grupo político se adueñe del Tribunal Electoral.

“Tengo confianza, soy un hombre de leyes, confío en las instituciones, confío en el sistema electoral y acudiremos ante la sala superior para que el efecto de este grupo que fue contratado por el gobierno de Querétaro no tenga la posibilidad de impedir a las y los ciudadanos de Querétaro que emitan un sufragio por quien quieran, en particular por la formula que presentó Morena”.