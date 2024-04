Estudiantes del ITAM ‘calificarán’ a Xóchitl Gálvez: ¿Qué planea este 2 de abril?

El Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) será la próxima casa de estudios que visite la candidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez.

La aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México será ‘calificada’ por los alumnos de esa institución este martes 2 de abril. La cita será a las 10:30 horas. Durante la tarde, Gálvez tendrá un recorrido con prestadores de servicio y vecinos de Zumpango, en Estado de México.

Xóchitl ‘reprueba’ Universidades del Bienestar

Xóchitl Gálvez advirtió que las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García creadas durante el sexenio actual, son un fraude, pues no lograron incorporar a más jóvenes a la educación superior.

Durante su visita a Boca del Río, Veracruz, la candidata de la oposición señaló que “las universidades del Bienestar han sido un fraude para los jóvenes, eran una buena intención, pero si no les das presupuesto, si no les das los suficientes elementos académicos, pues estas universidades no pudieron ser”, expresó.

Contrario a los planes de Andrés Manuel López Obrador de desaparecer el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Xóchitl advirtió que regresará las becas que otorgaban para estudiar en el extranjero.

“Ahí enfrente hay una disque científica que no hizo nada cuando cancelaron las becas del Conacyt. Nosotros sí le vamos a apostar a la ciencia y la tecnología”, señaló.





Gálvez impulsará ‘jóvenes emprendedores’

Los jóvenes han sido una gran apuesta para los presidenciables. En esta ocasión Xóchitl Gálvez presentó un plan para otorgar créditos a jóvenes emprendedores.

“Este proyecto es por los jóvenes y por su futuro. En mi gobierno los vamos a impulsar para emprender sus negocios con créditos para que puedan lograrlo”, escribió en X.

Para conseguirlo, la aspirante de Fuerza y Corazón por México planteó la creación de una agencia que apoye a las personas que tengan micro y pequeñas empresas.