‘No estamos viviendo una narcoelección’: Sheinbaum sobre asesinato de candidatos

A una semana de haber iniciado las campañas presidenciales, Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por Morena, continúa de gira por diversos estados de nuestro país.

Ya presentó carias iniciativas para lo que ella llama ‘el segundo piso de la Cuarta Transformación’. El viernes 8 de marzo, en marco del Día Internacional de la Mujer, explicó su programa social para mujeres de 60 a 64 años.

Argumentó que este apoyo económico está dirigido a las mujeres que se quedaron en casa ayudando a sus hijos y esposo y que ahora no tienen un ingreso para sostener sus gastos y necesidades.

‘’Porque durante mucho tiempo nos dedicamos al trabajo del hogar, a cuidar a los hijos, hacer el quehacer del hogar, al marido, a tener bien a la familia. Muchas de nosotras tuvimos la posibilidad de salir a trabajar, pero muchas no’', explicó.

‘’En el 2025 vamos a darle a un millón de mujeres ese apoyo especial para ellas’', sentenció.

¿Qué hará Claudia Sheinbaum este sábado 9 de marzo?

Según la agenda de la candidata, el sábado 9 de marzo estará realizando conferencias de prensa y mitines en Morelia, Michoacán; Atlacomulco y Metepec, en el Estado de México.

Estas actividades complementan las realizadas el viernes 8 de marzo, cuando también recorrió municipios de esos mismos estados. Visitó Maravatío y Tultitlán.

¿Qué dijo Sheinbaum en Morelia, Michoacán este sábado 9 de marzo?

Sheinbaum inició el sábado 9 de marzo con una conferencia de prensa en Morelia, Michoacán. El punto de reunión fue el Salón Premiere Best Western, del Best Western Plus Gran Hotel de esta ciudad.

‘’Estoy muy contenta de estar hoy con ustedes. Mañana vamos a Puebla’', expresó la morenista al comenzar su conferencia.

Detalló que ya lleva 10 días de campaña y ha visitado 10 estados. Agregó que tiene el objetivo de llegar a los 300 distritos federales del país, y con ello a las 32 entidades de México.

Fue cuestionada sobre la violencia que vive México en plenas elecciones, ya que varios candidatos han sido asesinados.

‘’No estamos viviendo una narcoelección’', sentenció la candidata. Agregó que el Gobierno de México está tomando cartas en el asunto en los lugares donde se han registrado actos violentos por parte del narco.

Argumentó que hace algunos días presentó su estrategia de seguridad. Explicó que el tema es poder darle a los jóvenes una alternativa de paz y no de violencia, por eso se apuesta por la educación, por más universidades y preparatorias.

Además, apuesta por consolidar a la Guardia Nacional, trabajar en la seguridad en vías de comunicación y la coordinación para la justicia.

‘’La detención de un delincuente depende de una buena carpeta de investigación’', aseguró la morenista.

También fue cuestionada sobre como se resolverá el problema del agua en Michoacán. ‘’Hay que tecnificar la agricultura, eso va a permitir que haya más productividad y destinar el agua a otras actividades’', explicó Sheinbaum.

Agregó que se tiene que revisar la Ley de las Aguas, que ve los temas de las concesiones y derechos como un tema administrativo.

Al ser cuestionada sobre la violencia en Maravatío, aseguró que la población, en efecto, está preocupada por la inseguridad.

Sobre el tema de que el Ejército regrese a los cuarteles, la morenista dijo que lo principal es la seguridad a la población. Aseguró que hay un marco jurídico que permite a las fuerzas armadas estar en las calles.

‘’Hay que consolidar para que la Guardia Nacional puede detener a delincuentes y tenga un rango mayor de inteligencia e investigación’’, indicó la candidata.

A las 11:30 horas, la candidata realizará un mitín en el Estadio Morelos, de Morelia, Michoacán.

¿Cuáles son los proyectos de Sheinbaum si gana la presidencia?

‘’Ese humanismo mexicano que engloba nuestro movimiento tiene que ver con principios que no tienen los demás partidos políticos. Por el bien de todos, primero los pobres, por el bien de México, eso no va a cambiar’', señaló la exjefa de Gobierno de la CDMX.

‘’Es un honor estar con Claudia hoy’', fue una consigna que se escuchó constantemente entre sus simpatizantes en su visita a Maravatío, Michoacán.

La morenista agregó que de ganar la presidencia, se mantendrán los programas sociales instaurados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por ejemplo, becas universales para jóvenes estudiantes, apoyo al campo, a las personas con discapacidad y el programa Jóvenes Construyendo Futuro.

‘’Vamos a consolidar las obras que comenzó el presidente, como el Tren Maya, el Tren Interoceánico, el rompe olas en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca’', detalló la candidata.