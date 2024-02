Precandidatos a Maravatío fueron asesinados por ‘no pedir permiso’ al crimen organizado, revela el PRI

“El mayor enemigo que tiene la democracia, es el crimen organizado”, afirmó Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, este miércoles tras revelar cuáles fueron los motivos por los que asesinaron a los dos precandidatos a Maravatío de Ocampo, Michoacán.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el líder de la bancada priísta en San Lázaro explicó que los dos aspirantes (Morena y PAN) fueron atacados por el crimen organizado porque ‘no pidieron permiso’.

“Hasta donde yo tengo información, pues porque preguntas en el área, es porque estas dos personas no pidieron permiso para hacer campañas en el área, en Maravatío me refiero”, aseguró.

Moreira aseguró que Maravatío será emblemático en estas elecciones por la violencia que viven los candidatos y los habitantes, ya que el crimen organizado envía el mensaje de “que no haya elecciones (...) que va a ser un candidato que ellos quieren, para hacer lo que ellos quieran”.

“La delincuencia va escogiendo a personajes que puedan estar en un partido o en otro, así lo va haciendo la delincuencia, incluso ellos van escogiendo a quiénes favorecen y van decidiendo qué hacer”, lamentó.

Por esta razón, el priista le entregará a su partido este jueves una propuesta de agenda que incluya visitar Maravatío y algunos otros lugares del país. “El objetivo mío es que vayamos, que vayamos ahí, que dialoguemos, que mandemos una muestra al país, no solamente a Maravatío, de que nosotros estamos a favor de la democracia y de que se tiene que visibilizar lo que sucede”, dijo.

Otro de los objetivos, dijo, es mandarle un mensaje al crimen organizado, “que el Estado no le teme a la delincuencia, para mandarle un mensaje a las autoridades que no pueden ser cómplices, no pueden ser omisos, que la democracia está en riesgo”.

Asesinan a 2 precandidatos a Maravatío en menos de 24 horas

El pasado lunes 26 de febrero, apenas unas horas después de que se dio a conocer el asesinato de Miguel Ángel Reyes Zavala, precandidato de Morena por la alcaldía de Maravatío, su contrincante del Partido Acción Nacional (PAN), Armando Pérez Luna, también fue asesinado a balazos.

De acuerdo con testigos, un sujeto a bordo de una motocicleta se acercó a Armando Pérez Luna y le disparó en varias ocasiones para después huir. La víctima, quien iba a bordo de su automóvil, fue hallado sin vida en el asiento del piloto.

Horas antes, Miguel Ángel Zavala Reyes, también aspirante a la alcaldía de Maravatío, murió en un ataque a balazos mientras se encontraba en su automóvil, en el fraccionamiento Rancho la Huerta.