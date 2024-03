‘Son muy weyes’: Xóchitl Gálvez critica que refinería de Dos Bocas no esté terminada

Próxima parada: El estado que vio nacer al presidente Andrés Manuel López Obrador. La campaña presidencial de Xóchitl Gálvez hará escala este miércoles 6 de marzo en Tabasco, donde la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México buscará convencer a más ciudadanos de que su proyecto es ‘el bueno’.

Luego de visitar Fresnillo, Zacatecas, donde inició su campaña, y de firmar un pacto de sangre, Xóchitl Gálvez tratará de mostrar fuerza en uno de los estados con mayor preferencia hacia Morena y sus partidos aliados en la Cuarta Transformación.

De acuerdo con la Encuesta de El Financiero más reciente, la región Sur del país es la que más aprueba el trabajo realizado por el gobierno del mandatario mexicano. Seis de cada 10 personas que participaron en el ejercicio respondieron de manera favorable la pregunta: “¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador como presidente de México?”

La aprobación hacia el desempeño del mandatario en el Sur del país es 14 puntos porcentuales superior a la que registra en la zona Centro-Occidente, donde resulta peor evaluado, con 48 por ciento de aprobación.

¿Qué dijo Xóchitl Gálvez desde Tabasco este 6 de marzo?

La candidata panista Xóchitl Gálvez señaló que la violencia en la tierra donde nació el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nuestra campaña se llama ‘Por un México sin miedo’. Vamos a ser muy concretos. Tabasco estaba mejor hace seis años, hace seis años no había fosas comunes, asesinados, no había destazados, no asesinaban a los jóvenes saliendo de las discotecas, como hemos visto ahora. Tabasco tenía pobreza, pero no tenía la violencia que hoy tiene”, apuntó.

Gálvez Ruiz dijo que tendrá que terminar la refinería Olmeca, pues aún no está lista.

“Hay una refinería que no han acabado y que su servidora la va a tener que terminar porque son muy weyes, no le entienden (...) ¿Saben por qué no está terminada? Porque fue un robadero. Esa refinería iba a costar 160 mil millones de pesos y ya ha costado más de 400 mil millones de pesos. Sí vamos a investigar y vamos a auditar lo que pasó en esa refinería”, apuntó sobre el ‘mega proyecto’ hecho en Dos Bocas, Tabasco.

Y dijo que se comprometía a capacitar a jóvenes e ingenieros tabasqueños para trabajar en la refinería, con el fin de no traer personas de otros estados. “Es justo que los tabasqueños tengan acceso a los empleos en la refinería”.

Xóchitl Gálvez se compromete a crear programa ‘Sí sí’ para jóvenes

La aspirante presidencial dijo que buscará crear un programa social para jóvenes llamado ‘Sí sí’, “Sí estudia y sí trabaja”.

“Los jóvenes sí quieren estudiar, sí quieren trabajar, y lo que quieren son oportunidades. Por eso vamos a hacer que Tabasco no solo viva del petróleo, le vamos a apostar a la ‘mente factura’, a los empleos relacionados con la inteligencia artificial, con la electro movilidad, con la robótica, con la industria de semiconductores. Le vamos a apostar a la industria del entretenimiento, para que los jóvenes tengan trabajo bien pagado en Tabasco”, destacó.

Para las mujeres, afirmó que si es presidenta, trabajará en temas contra la violencia de género. Por eso planea un sistema de cuidados donde va a revivir las estancias infantiles y tener escuelas de tiempo completo.

“Va a haber ‘Las aldeas del saber’ para sus hijos de 12 a 18 años para que estén cuidados, y mientras están trabajando no tengan miedo de qué están haciendo sus hijos, van a tener clases de deporte, de cultura, de programación, capacitación laboral”, adelantó.

También habrá apoyo para las mujeres que cuidan a sus padres, madres o familiares adultos mayores.

“En este sistema de cuidados nos vamos a preocupar por la salud emocional de los jóvenes”, apuntó Gálvez.

Agenda de Xóchitl Gálvez para este miércoles 6 de marzo

Xóchitl Gálvez, candidata a la Presidencia por la Coalición Fuerza y Corazón por México, encabezó un encuentro en Ecatepec, Estado de México. (Cuartoscuro/Mario Jasso)

De acuerdo con el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial del PRI, PAN y PRD tendrá un evento en la capital del estado y otro en el municipio de Cárdenas.

A las 13:10 horas de este miércoles, Gálvez encabezará el Mitin por libertad y por la paz de Tabasco. Dicho mitin se llevará a cabo en el Parque Benito Juárez, ubicado en la colonia Centro de Villahermosa, Tabasco.

Cuatro horas después, Xóchitl Gálvez se presentará en Cárdenas, donde sostendrá un encuentro con la ciudadanía. Según se informó, la concentración se llevará a cabo en el Parque Central de Cárdenas, en punto de las 17:00 horas.

¿Qué hizo Xóchitl Gálvez ayer?

El viaje a la tierra de López Obrador está precedido por un evento en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. Ahí, la candidata presidencial se reunió con la ciudadanía para abordar temas de seguridad y movilidad.

Durante su discurso en Ecatepec, Gálvez prometió mayor seguridad a los mexiquenses y aseguró que si llega a la Presidencia de México, no culpará a Felipe Calderón o al presidente Andrés Manuel López Obrador de la inseguridad que se vive en el país.

También aprovechó la oportunidad para lanzar un par de dardos en contra de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, Partido Verde y PT, quien encabeza la encuesta de El Financiero sobre intención de voto de cara a las elecciones 2024 en México.

¿Qué dijo Xóchitl Gálvez?

“Yo, como presidenta, me voy a hacer responsable de su seguridad, no le voy a echar la culpa a Felipe Calderón”, dijo la candidata en clara referencia al presidente López Obrador, quien ha señalado que el clima de violencia que se vive en el país es el resultado de gobiernos federales del pasado.

“Todo el tiempo el equipo de Claudia (Sheinbaum), la propia Claudia ha dicho que toda la culpa la tiene Felipe Calderón, ¿para qué querían llegar al Gobierno si iban a echar culpas y no asumir la responsabilidad en sus manos?”, cuestionó.

En ese contexto, Xóchitl Gálvez abundó que su plan de seguridad “no es la guerra de Calderón ni los abrazos de Andrés Manuel López Obrador”.

#ClaudiaMiente



Los abrazos que ella quiere continuar son a los delincuentes. pic.twitter.com/NGG4VU73Cv — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) March 5, 2024

También prometió usar la ley, inteligencia y la tecnología para combatir la inseguridad. Entre las propuestas que Xóchitl Gálvez lanzó desde Ecatepec está la de duplicar el número de policías estatales y municipales en zonas de alto riesgo. “Sí le vamos a apostar a las policías municipales. No va a haber otra que fortalecer las policías municipales, pero ni crean los alcaldes que va a ser un cheque en blanco”, dijo.

Nuevos integrantes del equipo de campaña de Xóchitl Gálvez

Previo a su gira por Tabasco, Xóchitl Gálvez nombró a sus delegados de la campaña en los diferentes estados.

A continuación te compartimos los nombres de los delegados de Xóchitl Gálvez:

Aguascalientes: Luis Enrique García López

Baja California: Alfonso Álvarez Juan

Baja California Sur: Francisco Pelayo Covarrubias

Campeche: Luis Ricardo Hernández Zapata

Coahuila: José Antonio Gutiérrez Jardón

Colima: Itzel Ríos de la Mora

Chiapas: Guillermo de Jesús Moguel Gómez

Chihuahua: Luis Alberto Aguilar Lozoya

CDMX: Olivia de la Garza de los Santos

Durango: Yolanda de la Torre Valdez

Guanajuato: Hugo Villalobos González

Guerrero: Alicia Zamora Villalba

Hidalgo: José Antonio Rojo García de Alba

Jalisco: Emilio González Márquez

Estado de México: Bettina Tassino Benítez

Michoacán: Edgar Blasio García

Morelos: Marcos Manuel Suárez Gerard

Nayarit: Raúl Rosales Rosas

Nuevo León: Francisco Cienfuegos Martínez

Oaxaca: Leticia Vasconcelos Peña

Puebla: Nadia Navarro Acevedo

Querétaro: Estrella Rojas Loreto

San Luis Potosí: Fernando Chávez Méndez

Sinaloa: Ricardo Hernández Guerrero

Sonora: Eduardo Romero Campa

Tabasco: Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita

Tamaulipas: Gerardo Peña Flores

Tlaxcala: Rosa Emma Castañón Nava

Veracruz: José de Jesús Mancha Alarcón

Yucatán: Hugo Sánchez Camargo

Zacatecas: Paloma de la Luz Martínez Aranda

Con relación al estado de Quintana Roo, en los próximos días se anunciará a la persona que será designada.