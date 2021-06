Resultados CDMX: ¿Quién ganó la elección en las alcaldías?

La coalición del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRD) se llevó ocho alcaldías de la Ciudad de México, de acuerdo con el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE).

La coalición entre Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Partido del Trabajo se llevaron seis demarcaciones.

Por otra parte, el PAN se llevó una alcaldía y la faltante no se dieron sus resultados porque la diferencia no está clara entre el primero y el segundo, por lo que el Instituto Electoral de la Ciudad de México dijo que no se pueden dar a conocer,

Mauricio Huesca, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, informó que para este conteo rápido se utilizó el llamado muestreo aleatorio estatificado de las casillas, con mil 583 casillas en las alcaldías, con un error de estimación del 2 por ciento y un nivel de confianza de 95 por ciento.

Alcaldía Partido Candidato (a) Azcapotzalco PAN-PRI-PRD Margarita Saldaña Coyoacán PAN-PRI-PRD José Giovani Gutiérrez Cuajimalpa PAN-PRI-PRD Adrián Rubalcava Gustavo A. Madero PT-Morena Francisco Chiguil Iztacalco PT-Morena Raúl Armando Quintero Iztapalapa PT-Morena Clara Brugada Magdalena Contrearas PAN-PRI-PRD Luis Gerardo Quijano Milpa Alta PT-Morena Judith Vanegas Álvaro Obregón PAN-PRI-PRD Lia Limón Tláhuac PT-Morena Araceli Hernández Benito Juárez PAN Santiago Taboada Cuauhtémoc PAN-PRI-PRD Sandra Xantall Cuevas Miguel Hidalgo PAN-PRI-PRD Mauricio Tabe Venustiano Carranza PT-Morena Evelyn Parra Tlalpan PAN-PRI-PRD Eliana González Xochimilco Resultado cerrado Resultado cerrado

Actualmente, en la Ciudad de México 14 alcaldías están gobernadas por dirigentes de Morena, mientras que el PRI y el PAN lideran una demarcación cada uno.

Este 6 de junio en México se votó para la renovación de la Cámara de Diputados y se eligieron 15 gubernaturas, 30 congresos locales y alcaldes en 30 estados. En la CDMX además se votó por 33 diputaciones de mayoría relativa, 33 diputaciones de representación proporcional y 204 juntas municipales.

El Conteo Rápido es un procedimiento estadístico que estima las tendencias de los resultados finales de una elección la misma noche de la Jornada Electoral, a partir de una muestra aleatoria y representativa de las casillas instaladas.

Este método de conteo no muestra el resultado final, pero sí un estudio de las tendencias de votos en las diferentes regiones del país.