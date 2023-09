¿Muchos cumpleaños en septiembre? Estas son las razones por las que nacen tantos bebés en el mes

¿Cuántas personas conoces que hayan nacido en septiembre? ¿No te das abasto con las fiestas de cumpleaños de este mes? Esto podría tener una explicación científica, ya que un estudio reveló que las fiestas de Navidad, de Año Nuevo y el frío en la mayoría de los países influye en los nacimientos.

El estudio Why is september the most popular birthday month in US? reportó que en el silo XXI, la mayoría de los niños fueron concebidos en diciembre, lo que apunta a que las parejas están juntas en este periodo de tiempo.

Por ello, el frío y las vacaciones navideñas son el mejor momento para pasar momentos en familia. También se reportó que febrero y junio son los meses en que menos nacimientos se registran.

Razones por las que más bebés nacen en septiembre

El estudio enlista una serie de razones por las que hay más nacimientos: las personas tienen más interés en el sexo durante las vacaciones, el esperma suele ser de mejor calidad en los meses de invierno.

También, durante los meses de frío, se incrementa el consumo de alcohol, el cual produce inhibición e incrementa la percepción de deseo sexual.

El día en septiembre en que hay más nacimientos es el 9 y donde se dan menor, es el 29 de febrero.

Virus sincitial: Mueren 4 bebés en Chile

La muerte de cuatro bebés por un virus respiratorio desató una crisis política y sanitaria en Chile, ante la escasez de camas pediátricas de cuidados intensivos. El presidente Gabriel Boric hizo el viernes un llamado a evitar errores, pero también pidió a su gabinete respaldar a su cuestionada Ministra de Salud.

El virus sincitial, que afecta principalmente a los niños de meses o pocos años, adelantó su aparición este año en Chile y, en un hecho inusual, superó el doble de infectados en comparación con años anteriores en un país en que son insuficientes las camas pediátricas, según las autoridades.

El jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, Christián García, precisó esta jornada que Chile enfrenta las “alzas más importantes de virus respiratorio sincitial que se ha vivido en los últimos años”.

La polémica por la enfermedad surgió tras conocerse la muerte el martes de una bebé de dos meses que esperaba ser trasladada a Arica, a 2 mil 100 kilómetros al norte de la capital chilena, donde estaba la única cama de cuidados intensivos disponible en ese momento. Otros tres bebés han muerto esperando ser trasladados.

Con información de AP.