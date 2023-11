Presa de Valle de Bravo ‘agoniza’: Está al 36% de capacidad y amenaza a trabajadores y turismo

Prestadores de servicios de Valle de Bravo consideran que la presa Miguel Alemán “agoniza” ante su escaso almacenamiento de agua que registra, por lo que, alrededor de dos mil 500 embarcaciones de distintos tamaños quedarían varadas en el lodo si el cuerpo de agua llega a un 19 por ciento de su almacenamiento.

El más reciente registro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indica que la presa mexiquense tiene 36.6 por ciento de su llenado, cuando su histórico es de 86.8 por ciento.

Es de referir que la temporada de lluvias concluyó y se aproxima el estiaje, es decir, la temporada de secas, por lo que las primeras lluvias se estarían presentando hasta el mes de mayo de 2024, lo que significa que la presa no podrá recargarse para dotar adecuadamente de agua al Sistema Cutzamala.

“Se van a tener que dejar ancladas (las embarcaciones), ya no vamos a poder navegar, es parte de la preocupación, muchas cosas van a dejar de funcionar en el lago, en el lago gente que tiene sus casas y sus propias embarcaciones en Valle de Bravo, pues ya no las va a poder usar, hay un promedio de dos mil 500 embarcaciones en todo el lago, porque hay muchos muelles, hay casas que tienen su propio muelle y su propia embarcación, pues ya no la van a poder usar porque no van a haber las condiciones apropiadas para poder navegar”, indicó David Rodríguez, propietario de una embarcación turística que por viaje pasea por la presa hasta 130 personas.

El vallesano agregó que, mientras la Federación no encuentre otro cuerpo de agua alterno para extraer agua y llevarla a parte de la capital de la república mexicana, “van a seguir explotando el Sistema Cutzamala y lo van a tronar, están sacando más agua de la que entra y ese es el problema que tenemos”.

En el escenario de que disminuya aún más el llenado de la presa Miguel Alemán, dejaría de acudir el turismo a Valle de Bravo, que es la actividad primordial de este municipio situado en la zona sur del Estado de México.

“Lo más que pueden bajar es a 19 por ciento porque de ahí para abajo va a ser puro lodo, va a ser un lago muy pequeño y va a haber menos navegación, el turismo va a decir que ya no viene a Valle porque es puro lodo”, afirmó David Rodríguez.

Por su parte, el pescador oriundo de Valle de Bravo, Melitón López Ramírez, acusó que la presa Miguel Alemán también está contaminada y los peces mueren, pues la gente deja su basura en la calle, misma que va a parar a la laguna debido a que la zona es de pendientes y los desperdicios van a parar al cuerpo de agua.

“Lo que podemos hacer es tener cultura de no dejar la basura en las esquinas, esperar que pase el carro de la basura para levantarla, ya que toda la basura, como vivimos en una zona que es pendiente, llega a los manantiales de Valle de Bravo”, sostuvo el lugareño.

¿Cómo va el almacenamiento del Sistema Cutzamala?

El informe de la semana pasada del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Conagua, indica que la presa de El Bosque, que está en Michoacán y forma parte del Sistema Cutzamala, tenía un 56.3 por ciento de almacenamiento, cuando su histórico es de 85.3 por ciento.

La presa de Villa Victoria registraba 28 por ciento de su llenado, cuando su histórico es de 78 por ciento y la de Valle de Bravo tenía 36.6 por ciento, siendo su histórico de 86.8 por ciento.