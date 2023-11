Aplican megarrecorte en suministro de agua en CDMX y Edomex: Estas son las alcaldías más afectadas

La sequía afectó severamente el nivel de agua en las tres presas del Sistema Cutzamala, que abastece de líquido a CDMX y al Estado de México, por lo que se encuentra en su nivel más bajo en 27 años y se deben tomar medidas urgentes que implican un nuevo recorte en el suministro de agua a ambas entidades.

De no aplicar el recorte, el agua del Cutzamala solo alcanzaría para cubrir las necesidades de líquido de los próximos 4.3 meses en ambas entidades.

Así lo informaron la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) y la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM), que dieron a conocer un plan que implica 25 por ciento menos de abastecimiento por los próximos cinco meses, es decir, desde este noviembre a abril próximo.

¿Cómo será el recorte de agua en CDMX y Edomex?

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, señaló que el Sistema Cutzamala se encuentra en niveles críticos de almacenamiento. Ante ese escenario, las autoridades acordaron aplicar un nuevo recorte de agua que se distribuye en CDMX y el Estado de México.

“El Sistema Cutzamala se encuentra en una situación crítica, no ha recibido el agua que regularmente estaba recibiendo, no es un problema nuevo, tiene varios años; y, no obstante, tenemos un caudal de agua en el Cutzamala que es menor al que deberíamos tener en este momento para el abastecimiento de la Ciudad de México y del Estado de México”, explicó Martí Batres, quien ofreció una conferencia en compañía de directivos de la Conagua, el SACMEX y la CAEM.

Al tomar la palabra, la directora del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), Citlalli Peraza, explicó que la medida implica la reducción de 12.2 a 9.2 metros cúbicos por segundo.

Este nuevo recorte de agua en CDMX y el Edomex es el más grande en la historia del Cutzamala, puesto que equivale a la reducción de 25 por ciento del suministro.

“De manera colegiada, Conagua, CAEM y SACMEX han tomado la determinación de reducir a 9.2 metros cúbicos por segundo en un acto de responsabilidad, para evitar llegar al nivel mínimo de operación”, aseguró Peraza.

Rafael Carmona, coordinador del SACMEX, precisó que 12 alcaldías de la CDMX serán las más afectadas por la baja en el suministro de agua, por lo que se habilitará un reporte de suministro por colonia.

“El problema que tenemos enfrente requiere que como ciudadanos tomemos la responsabilidad de hacer el mejor uso del agua posible”, mencionó Carmona.

Armando Alonso, director de la CAEM, agregó que 16 municipios de Estado de México también serán afectados por la medida. Ante la crisis, el Estado de México acelerará proyectos, como hacer del lago de Xico-Tláhuac un almacén de agua de lluvia.

¿Qué alcaldías de CDMX recibirán menos agua?

recorte de agua en CDMX La reducción en el suministro de agua en CDMX afectará a 12 alcaldías. (Cuartoscuro/Graciela López Herrera)

Aunque hay alcaldías que no serán afectadas en su totalidad, las autoridades insistieron en que “el Sistema Cutzamala nos ofrece entre 28 y 30 por ciento del agua que tenemos disponible”.

La lista de alcaldías que SÍ tendrán afectaciones son:

Azcapotzalco

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tlalpan, y

Venustiano Carranza

¿Qué alcaldías de CDMX se salvan del recorte de agua?

Durante la presentación, las autoridades precisaron que el recorte en el suministro de agua no se reflejará en cuatro demarcaciones de la Ciudad de México.

Las alcaldías que NO tendrán problemas son:

Gustavo A. Madero

Milpa Alta

Tláhuac, y

Xochimilco

¿Cuántos recortes de agua en CDMX van en 2023?

A partid de junio de 2022, la Conagua y las autoridades de CDMX y Edomex se han visto obligadas a aplicar cuatro reducciones en el suministro de agua.

La primera reducción se realizó el 14 de junio de 2022, pasando de 14.8 metros cúbicos por segundo, a 14.1 metros cúbicos por segundo, mientras que la segunda reducción se hizo el 15 de agosto del año pasado, pasando de 14.8 metros cúbicos por segundo a 13.2 metros cúbicos por segundo.

La tercera ocasión ocurrió el pasado 17 de octubre, cuando se redujo de 13.2 a 12.2, que es el gasto que actualmente se extrae del Sistema Cutzamala, mientras que la cuarta será la anunciada este viernes.

Municipios del Edomex afectados por la baja en el suministro de agua

corte de agua edomex 16 municipios de Estado de México serán afectados por la reducción en el suministro de agua. (Cuartoscuro/Gabriela Pérez Montiel)

Los 16 municipios del Estado de México que recibirán menos líquido entre noviembre y abril de 2024 son:

Acolman

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán Izcalli

Ecatepec

Huixquilucan

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Ocoyoacac

Tecamac

Tlalnepantla

Toluca

Tultitlán

Temoaya , y

, y Lerma.

¿Cuáles son las causas del bajo nivel de agua en el Sistema Cutzamala?

La directora del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Alejandra Méndez, subrayó que el bajo nivel del Sistema Cutzamala se debe principalmente a la sequía que es causada por el cambio climático y por la presencia del fenómeno de ‘El Niño’.

“Existen tres condiciones fundamentales que están afectando la lluvia en nuestro país, y la principal en este año 2023 se refiere a lo que es el fenómeno de ‘El Niño’, que es el sobrecalentamiento del agua del mar (…) que está propiciando que las lluvias no se estén dando en su forma normal

“En este año es la primera vez que se presenta el fenómeno de ‘El Niño’ con altas temperaturas en la zona del Atlántico. El hecho de que se hayan presentado altas temperaturas en el Atlántico es un factor adicional del por qué no llegaron fenómenos meteorológicos a nuestro país”, detalló.

De acuerdo con la directora del Meteorológico Nacional, este año se rompieron récords de temperaturas en junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Por si fuera poco, México ocupa el primer lugar en incremento de temperatura a nivel de Latinoamérica y el Caribe, con un incremento de 0.3 grados centígrados, cuando el promedio de Latinoamérica y el Caribe es de 0.2 grados.

La directiva de la Conagua explicó que hasta octubre pasado se tiene un déficit de precipitaciones del 30 por ciento, mientras que junio, julio y septiembre fueron los meses más secos desde 1941 en nuestro país.