Transportistas de Edomex crean autodefensas para combatir extorsiones; preparan manifestación

Debido a que sus denuncias por extorsión y agresiones en su contra por parte de grupos de delincuentes no son atendidas por autoridades del Estado de México, transportistas del servicio público de pasajeros anunciaron la creación de autodefenas que comenzarán operaciones el próximo lunes 7 de agosto.

Los trabajadores del volante, quienes realizaron una rueda de prensa en las inmediaciones del Ministerio Público de Coacalco, denunciaron la quema de una de sus unidades en represalias por no pagar la extorsión.

Además, señalaron que el 7 de agosto, día en el que las autodefensas comienzan operaciones, realizarán una manifestación masiva en las principales vialidades de la Zona Metropolitana de la entidad mexiquense y la Ciudad de México, acompañada de un paro de labores.

Los líderes transportistas, que dijeron aglutinar a 400 empresas de ese ramo, afirmaron que se unirán en autodefensa para ir por los grupos de sujetos que los están intimidando.

Jafet Saiz, dirigente de la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), dijo que el grupo de presuntos extorsionadores no supera las mil personas, “y nosotros unidos somos más de 30 mil, por eso los vamos a detener y sacar de donde se encuentren.

“Levantamos la voz porque no vamos a permitir que nos supere la delincuencia dentro de nuestras organizaciones y empresas. Mucho nos cuesta nuestro trabajo como para que venga cualquiera y nos quite lo que nos ganamos”.

En este sentido, informó que Ecatepec, Coacalco, Huehuetoca y Zumpango son los municipios donde los operadores de combis, microbuses y camiones han registrado el mayor número de extorsiones.

Tras señalar que a las 09:00 horas del 7 de agosto las autodefensas iniciarán la búsqueda de delincuentes para entregarlos a la autoridades, resaltó que será culpa del gobierno del estado si alguien muere durante estas acciones.

A la manifestación se sumaron transportistas de carga, taxistas y comerciantes que también son víctimas de extorsiones y agresiones en los estados de México e Hidalgo, y la Ciudad de México.

Manifestación de transportistas en CDMX y Edomex: ¿A qué hora será?

Detallaron que a partir de las 5:00 iniciaría la manifestación en vías primarias de todo el Estado de México, en las entradas de la Ciudad de México e Hidalgo, así como en de Tizayuca.

Los transportistas, que comenzarán su grupo de autodefensas, no especificaron a qué hora terminará la movilización o si buscarán entablar diálogo con alguna autoridad del Estado de México a fin de que terminen las extorsiones.

Finalmente, los transportistas justificaron su decisión debido a que hay miles de denuncias por extorsión que no son investigadas porque las autoridades dicen que no hay extorsión, que no se consuma hasta que se entregue el dinero.