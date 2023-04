‘Cárceles no serán más escuelas del crimen’: Delfina Gómez plantea modernización

Delfina Gómez Álvarez, abanderada de los partidos Morena, PT y PVEM a gobernadora del Estado de México, se comprometió a erradicar la problemática que hoy convierte a los Centros de Readaptación Social en escuelas del crimen y en centros de operación delictiva, y donde se llevan a cabo muchas de las extorsiones denunciadas a las autoridades.

Ante unos cinco mil ciudadanos del noroeste del estado y bajo un intenso sol en Tlalnepantla, Gómez Álvarez dijo que al llegar al gobierno modernizará y dará puntual atención a las 23 cárceles que existen en la entidad.

En su discurso señaló que habrá de trabajar con especialistas y criminólogos en la forma de evitar la sobrepoblación que existe en las cárceles estatales. “Y es que, de acuerdo con cifras del INEGI, los centros penitenciarios del Estado de México son uno de las seis entidades con este problema de más población por metro cuadrado.

“Como exdiputada y senadora conocí la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, en la que señala que el hacinamiento en cárceles en seis estados del país sobrepasa el 80 por ciento. En el menor de los casos, hay cinco reos por celda, y en los más graves, pueden encontrarse hasta 15 presos por celda”.

Asimismo, la exalcaldesa de Texcoco afirmó que existe el verdadero compromiso de ejecutar una profunda transformación del Sistema Penitenciario Estatal para que los centros de reclusión se conviertan en instituciones de verdadera reeducación y reinserción social.

En el primero de sus eventos de este domingo dijo que: “todos tenemos esta gran oportunidad y condiciones para lograr el cambio y una de las principales peticiones es mejorar la seguridad y la procuración de justicia en toda la entidad.

En temas de seguridad pública resaltó que en Tlalnepantla y Naucalpan “tenemos el problema con el transporte público. Conozco la problemática del transporte colectivo, por lo que, al llegar al gobierno del Estado de México, implementaré soluciones de fondo”.

En ese sentido, comentó que también se ha reunido con transportistas para hacer extensivo el botón de pánico o de alerta, “lamentablemente no funciona, porque no tienen esa adecuada comunicación con el C5, por ello me comprometo a realizar las adecuaciones correspondientes para procurar que se fortalezca y funcione este sistema”.

La candidata fue acompañada en este evento público dominical en el templete principal por Horacio Duarte, coordinador general de la Campaña de Morena, y Raciel Pérez Cruz, ex alcalde morenista de Tlalnepantla.