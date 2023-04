¿Está descalificada? Esto pasaría si Delfina Gómez no asiste al primer debate

Cada debate durará una hora y no habrá preferencias para ninguna política, señala el IEEM sobre los ejercicios a realizarse. (@Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿Ir o no ir? He ahí el dilema que ha manifestado Delfina Gómez, aspirante a la gubernatura del Estado de México, sobre su participación en el primer debate entre candidatas a gobernar la entidad a partir de este 2023.

Y es que la extitular de la Secretaría de Educación. está argumentando un ‘problema de agenda’ para pedir al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) que se reagende el primer debate entre candidatas, pactado por la dependencia para este 20 de abril, para que se realice el 28 de este mes a las 20:00, a fin de cumplir con el compromiso.

De no acudir por cualquier motivo al primer debate de candidatas a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez perdería la posibilidad de dialogar contra su opositora, Alejandra del Moral, candidata por la coalición PRI-PAN-PRD.

En sí, la maestra no sería accredora a una multa, sin embargo, dejaría el camino libre a Del Moral para dar sus propuestas sin contrincante durante el debate.

De acuerdo con el Código Electoral del Estado de México, “la no asistencia de uno o más de los candidatos invitados a estos debates no será causa para la no realización del mismo”. En tanto, sobre la realización del debate como tal, el Código Electoral mexiquense señala lo siguiente:

Comunicar al IEEM o a institutos locales, según corresponda

Que se de la participación de por lo menos dos candidatas o candidatos

Que se establezcan condiciones de equidad en el formato de una hora de duración

¿Cómo serán los debates para la gubernatura del Estado de México?

Amalia Pulido Gómez, Consejera presidenta del IEEM, detalló que cada debate durará una hora y no habrá preferencias para ninguna política. “Por supuesto que la equidad está garantizada, cada candidata tendrá el mismo tiempo para intervenir, es una obligación que tenemos como autoridad electoral de garantizar la equidad en la contienda y por supuesto en los debates”.

Cada debate, que será presencial en punto de las 20:00 horas, contará con público y las aspirantes al gobierno mexiquense tendrán derecho al mismo número de lugares asignados para sus invitados.

Sin embargo, el presentarse a debatir sobre propuestas y temas relevantes para la entidad será a criterio propio, es decir, pueden no acudir a los encuentros organizados por el IEEM.