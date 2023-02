INE en el Edomex 2023: ¿Cómo sacar una cita por internet?

Si aún no cuentas con tu credencial de elector o la extraviaste, puedes obtener una cita para tramitarla desde la comodidad de tu hogar, aquí te decimos cómo.

La credencial de elector es un documento emitido por el Instituto Nacional Electoral (INE) que sirve como identificación oficial y que permite a las y los ciudadanos participar en las elecciones locales y federales.

Este documento será especialmente importante para los habitantes del Estado de México (Edomex) y Coahuila ya que el 4 de junio de este año se llevarán a cabo las votaciones para elegir al nuevo gobernador/a y a 25 diputaciones, en el caso del segundo.

¿Qué necesitas para tramitar el INE?

Antes de solicitar una cita en el portal del INE, asegúrate de contar con los siguientes documentos:

Acta de nacimiento o carta de naturalización.

o carta de naturalización. Identificación con fotografía , puede ser pasaporte, Cédula Profesional, licencia de conducir, Cartilla del Servicio Militar Nacional, credencial de servicio público, documentos de escuelas públicas o privadas, credencial de derechohabiente o credencial de identificación laboral.

, puede ser pasaporte, Cédula Profesional, licencia de conducir, Cartilla del Servicio Militar Nacional, credencial de servicio público, documentos de escuelas públicas o privadas, credencial de derechohabiente o credencial de identificación laboral. Comprobante de domicilio, puede ser recibo de pago de impuestos, estado de cuenta, contrato de arrendamiento reciente o copia certificada de escrituras.

Los tres documentos que elijas deben ser originales y no deben tener enmendaduras ni tachaduras. En el caso de la identificación con fotografía, debe haber sido expedida en un periodo no mayor a 10 años, mientras que el comprobante de domicilio no debe ser mayor a 3 meses.

Los habitantes del Edomex deben tener una credencial de elector vigente para participar en las elecciones del 2023. (Cuartoscuro)

¿Cómo sacar una cita en línea para el INE en el Edomex?

Sacar una cita para tramitar la credencial de elector es muy fácil, solo debes seguir estos pasos:

Ingresa a la página de citas digitales del INE .

. Elige tu entidad federativa, en este caso Estado de México, tu delegación y municipio.

Selecciona tu módulo más cercano.

Después el día y hora de tu cita.

Selecciona los documentos que llevarás a las oficinas.

Escribe tus datos personales.

Coloca el código de la pantalla.

Verifica tus datos.

Confirma tu cita y ¡listo!

Recuerda llevar los tres documentos que elegiste a la cita. Después de entregarlos y llenar una solicitud digital, deberás recoger tu credencial en el mismo módulo donde la tramitaste en la fecha que te indiquen. No olvides llevar tu comprobante.

¿Hasta cuándo tengo para tramitar mi INE en Edomex 2023?

Recuerda que para participar en las elecciones del Estado de México en 2023 deberás contar con una credencial de elector vigente. Estas son las fechas clave para tramitarla: