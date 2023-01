María Elena Ríos: ‘Hoy estoy aquí porque no quiero que ninguna mujer sufra agresiones como yo’

Cientos de estudiantes corearon “no estás sola” en apoyo a la saxofonista María Elena Ríos durante su exposición ‘Hablemos de violencia para dejar de ejercerla’, en Tlalnepantla, Estado de México, este miércoles 25 de enero.

Directa, se describe ante su joven audiencia como una mujer de 29 años, orgullosamente mixteca, y saxofonista profesión a quien arrojaron ácido para tratar de matarla.

Detalló que quedó un poco “blanca” por el ácido que le arrojaron al rostro, por eso antes de llegar a Tlalnepantla fue a Oaxaca a firmar el recurso de impugnación para protestar contra la libertad de su agresor Juan Antonio Vera Carrizales, quien podría salir de la cárcel a prisión domiciliaria, asunto que lamentó.

Ríos recordó que el 19 de septiembre del 2019 arrojaron ácido sobre su cuerpo “y a más de tres años aún no me recupero de las heridas... A mí me dijeron ‘¡muérete maldita hasta aquí llegaste!’”.

Antes de iniciar su concierto, la saxofonista denunció ser víctima de acoso, discriminación por ser mujer, por el color de piel y carecer de privilegios.

“Hoy estoy aquí porque me quisieron matar, y no quiero que otra niña o mujer sufra agresiones como yo”, consignó.

La saxofonista informó que esperará a que el juez regrese de vacaciones para conocer el resultado de la apelación por la libertad del agresor.

María Elena Ríos Ortiz fue notificada de último momento que tenía un plazo corto para presentar una apelación sobre la resolución de poner en prisión preventiva del exdiputado Juan Vera Carrizal, autor intelectual de su agresión.

El sábado 21 de enero, el juez Teódulo Pacheco cambió la medida cautelar del exdiputado agresor, por lo que dejaría la prisión preventiva y continuaría su proceso en prisión domiciliaria.

La saxofonista pidió la renuncia del juez, ya que este protege a feminicidas, y que es una “violencia injustificable” que su agresor quede libre.