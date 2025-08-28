Senado aprueba a Laura Itzel Castillo como consejera independiente de Pemex

El Pleno del Senado aprobó con 69 votos a favor y 25 en contra, el nombramiento de Laura Itzel Castillo Juárez como consejera independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex), por un periodo de cinco años, según un comunicado de la Cámara.

Castillo Juárez fue designada por el Ejecutivo Federal para cubrir la vacante que dejó Francisco José Garaicochea y Petrirena, con motivo de la conclusión del cargo, el 19 de septiembre.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Energía, Armando Guadiana Tijerina, aseguró que Castillo es una persona con mucha experiencia en el sector público y académico.

“Está preparada para sancionar los temas que se tratan en el Consejo”, mencionó.

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del PAN, consideró que la ahora consejera no cumple con los 10 años de experiencia en el sector energético, que establece la Ley de Pemex.

“El problema es seguir poniendo a personas que no tienen el perfil para el cargo”, comentó.

La senadora de Morena, Gloria Sánchez Hernández, expresó que Castillo es una mujer honesta e íntegra que va a defender el rescate de la industria petrolera y, al mismo tiempo, la soberanía nacional.

El senador del PAN, Damián Zepeda Vidales, advirtió que este nombramiento no es independiente.

De Morena, el senador Martí Batres Guadarrama mencionó que la propuesta es adecuada, con una visión y orientación diferente para la política energética y petrolera.

“Laura Castillo lleva décadas luchando con una visión de desarrollo con soberanía nacional, se ha dedicado a estudios sobre la materia; por lo tanto, es la persona idónea para este nombramiento”, declaró.

La Mesa Directiva convocará a Laura Itzel Castillo para que acuda a rendir su protesta de ley ante la Asamblea.