Gobierno viola acuerdo previo con empresas al presentar iniciativa para regular outsourcing: IP

La iniciativa para regular el outsourcing, presentada este jueves por el Gobierno, no respeta un acuerdo previo entre empresas y el Gobierno para consultar a las compañías involucradas, dijo el Consejo Coordinador Empresarial (CEE).

El organismo indicó que en el Parlamento Abierto del año pasado se llegó a un acuerdo entre el Gobierno y la iniciativa privada sobre hacer un consenso entre las empresas con el fin de modificar la subcontratación laboral, ya que eliminarla no solo afecta al empleo, sino también las exportaciones del país.

“El sector empresarial recibe con sorpresa y preocupación la iniciativa en materia de subcontratación presentada el día de hoy por el Ejecutivo Federal, la cual viola el compromiso expreso de las autoridades de llevar a cabo una consulta con las organizaciones del sector privado que son afectadas por estas disposiciones para la elaboración del proyecto”, señaló el CCE en su posicionamiento.

El consenso alcanzado entre todas las fuerzas políticas para una regulación que evitara el abuso, pero a la vez conservara las fuentes de empleo, según se alcanzó en dicho Parlamento Abierto, se vio quebrantado.

“Este acuerdo se rompió: la iniciativa presentada no fue consultada, y no respeta el consenso alcanzado en el Senado. Estamos de acuerdo en que la subcontratación irregular, que no cumple con la ley vigente y priva a los trabajadores de sus derechos, debe erradicarse”, expuso la máxima cúpula empresarial.

Alertó que una regulación altamente restrictiva conllevaría inevitablemente efectos nocivos en la economía con la pérdida de empleos, y además, pondría en riesgo los ingresos por exportaciones, ya que sectores como la industria automotriz, la aeroespacial, la electrónica y el sector minero hacen un uso extensivo de esta forma de contratación legal.

“Reafirmamos que, cuando se apega al marco legal y se hace cumplir la ley, la subcontratación garantiza sin excepción todos los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Con una regulación y control adecuados, es una figura útil y respetuosa de los derechos, que se utiliza en todo el mundo, y que debe continuar existiendo en la legislación mexicana para fortalecer el mercado laboral y la competitividad”, apuntó el CCE.

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este jueves una iniciativa que reforma disposiciones de Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el propósito de prohibir la subcontratación laboral y establecer reglas a fin de que las personas físicas o morales contraten únicamente la prestación de servicios de carácter especializado o la ejecución de obras especializadas.

“Esta iniciativa de outsourcing violenta acuerdos internacionales al no consultar a las organizaciones; es una amenaza al crecimiento y a la creación del empleo formal”, manifestó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El organismo empresarial añadió que con esta iniciativa, el Gobierno no acató el Convenio número 144 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que promueve el tripartismo para asegurar que las voces de las organizaciones de empleadores y trabajadores sean escuchadas.

Asimismo, según datos del Censo Económico 2019, se pone en una condición de indefensión a 4.6 millones de personas ocupadas en este país bajo esta modalidad e incluso podría afectar la competitividad del país en el marco del T-MEC y también tiene efectos fiscales adversos al prohibir hacer deducibles del ISR y acreditar el IVA, catalogando tales actos como defraudación fiscal.

“El sector patronal está de acuerdo en que se debe combatir el uso irregular y abusivo de la figura de la subcontratación para defraudar a los trabajadores, al fisco y a la seguridad social, y que este sea utilizado como mecanismo para la competencia desleal”, reconoció la Coparmex.

Sin embargo, pide no perder de vista que existe una muy importante actividad económica y de generación de empleo formal y digno generado por medio de la subcontratación, que cumple totalmente con todos los estándares legales en la materia. “Se debe regular, no prohibir”, insistió el organismo empresarial.

