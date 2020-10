Darle más facultades al SAT está en el límite del 'terrorismo fiscal': senador de Morena

Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, sostuvo que darle más facultades al Servicio de Administración Tributaria (SAT), como tomar fotos y video en visitas domiciliarias, estaría en el límite del 'terrorismo fiscal'.

Por ello, señaló que la bancada de Morena coincide con los otros partidos en cuanto a revisar esas atribuciones en el marco de la discusión de la Miscelánea Fiscal de 2021.

Durante la sesión de la Comisión en la que se aprobaron los dictámenes de la Ley de Ingresos de la Federación, Miscelánea Fiscal y Ley Federal de Derechos, Armenta comunicó a sus compañeros que Morena trabaja en una serie de aspectos coincidentes con las bancadas en cuanto a las nuevas facultades de fiscalización del SAT.

Dejó en claro que los senadores de Morena respaldarán y apoyarán siempre de forma absoluta al presidente Andrés Manuel López Obrador y su lucha contra la corrupción y la evasión fiscal.

Sin embargo, aseguró que “la Patria es primero” y ese principio los obliga a coincidir con los legisladores de la oposición que señalan preocupaciones en las nuevas facultades del fisco.

“Quiero agregar que no podemos darle más herramientas jurídicas al SAT ni a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) porque estaríamos en el límite, y me atrevo a decirlo y asumo mi responsabilidad, del terrorismo fiscal que nosotros no queremos y que Morena no acepta. Vamos a cuidar y revisar y conciliar”, afirmó entre aplausos de sus correligionarios.

Armenta señaló que, durante las horas previas al inicio de la discusión en el Pleno de los dictámenes del Paquete Fiscal, “estamos haciendo una reflexión profunda y seria” como sucedió hace un año con la Ley de Ingresos, cuando se hicieron modificaciones a la minuta enviada por la Cámara de Diputados.

“Recuerden que el año pasado con la sensibilidad del senador Ricardo Monreal se realizaron 10 reservas trascendentales que generarían afectaciones a sectores productivos de todo el país, y no duden que en este momento haremos lo propio con objetividad”, anticipó.

El legislador morenista refirió que se pondrán en la mesa de la Junta de Coordinación Política temas que “laceran la constitucionalidad y no podemos como Senado dejar ese testimonio de inconstitucionalidad”.

Armenta dijo que, si bien se le han dado herramientas al SAT y la PFF, señaló que la Procuraduría no puede realizar actos diferenciados de seguimiento a posibles delincuentes de 'cuello blanco'.

“Haré las observaciones que correspondan en su momento en mi calidad de presidente de la Comisión de Hacienda porque el presidente ha sido el primero en decir que cuando haya actos de corrupción visibles, los ciudadanos y legisladores deben ser los primeros que denuncien aun cuando sean funcionarios de su propio gobierno porque él no admite corrupción, lo digo con claridad”, enfatizó.

