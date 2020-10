Comisión de Hacienda en Senado da 'visto bueno' a Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal; pasa al Pleno

La Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, que preside el morenista Alejandro Armenta Mier, aprobó este miércoles la minuta de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021.

En una sola votación, los legisladores además dieron 'luz verde' a las minutas de reforma a la Ley Federal de Derechos, así como a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación.

Los tres dictámenes, que pasaron al Pleno para su discusión y aprobación, fueron avalados con nueve votos a favor y seis en contra.

En la discusión, el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, criticó que si el presupuesto va a crecer se le vaya a quitar entre un ocho y un 1 por ciento a estados y municipios.

Subrayó que las participaciones y las transferencias siempre son proporcionales al presupuesto, por lo que no se entiende y es antijurídico, arbitrario y desproporcionado que si el presupuesto aumentó a Nuevo León le van a quitar 10 mil millones de pesos.

“Como senador y representando a Nuevo León no puedo votar un paquete que a mi entidad federativa le va a quitar el 12 por ciento. Me van a linchar llegando al aeropuerto. ¿Cómo voto si a mi estado le van a quitar el 10 por ciento de lo que pone, por Dios, y eso es a lo que apelo, representen a sus estados y no a una ideología”, aseveró.

La priista Verónica Martínez García criticó los recortes a estados y municipios, por lo que anunció que la bancada del PRI decidió votar en contra del paquete.

“Coincido con el senador Samuel que debemos pensar aquí como representantes de los estados que hoy nos tienen en el Senado de la República, y que en ese sentido mi estado, Coahuila, también recibirá aproximadamente entre un 6 y un 8 por ciento de sus participaciones, lo cual es injusto.

“Los estados de la República que estamos generando riqueza de este país debemos recibir lo justo. Nosotros respaldamos a la alianza de gobernadores en este reclamo necesario de revisar todas las cuestiones fiscales que tenga que ver para que cada uno de los estados puedan recibir lo que nos corresponde”, argumentó.

El morenista José Luis Pech, por su parte, argumentó que el problema económico que enfrenta el país debido a la pandemia ha reducido la recaudación federal participable, lo cual se ha traducido en las participaciones federales de la mayoría de los estados de la República.

“Estas son leyes que han dado origen a fórmulas que afectan el crecimiento y el desarrollo de muchos estados. Coincido en que es un tema que se debe revisar y que bueno que la puerta ya se va a abrir para ese asunto.

“Quintana Roo es un estado que no ha dejado de aportar al crecimiento en los últimos años, pero su crecimiento no se ha transformado en desarrollo porque aunque ha habido mucho crecimiento por la gran inversión que llega para hacer negocios no ha habido el suficiente apoyo de parte del gobierno federal”, explicó.

La priista Nuria Mayorga manifestó su preocupación por la desaparición del Fondo de Seguridad (Fortaseg), el cual está destinado para que los municipios y estados puedan pagar las nóminas de seguridad, y para que puedan adquirir patrullas y armamento.

“Entonces, ¿cómo vamos a combatir la seguridad, de por sí como está, y ahora que desaparecen este fondo, porque ni siquiera se sabe dentro del paquete cómo va a quedar a nivel central, que, aparte de eso, están descentralizando'”, señaló.

La morenista Rocío Abreu consideró que debe haber una retribución justa a los estados, ya que su estado Campeche -donde está Cantarell- ha recibido “migajas” en comparación de lo que ha aportado al país.

El panista Gustavo Madero consideró que el paquete económico contiene “medidas fiscales regresivas, autoritarias y neoliberales” y representa “un reconocimiento del fracaso de las finanzas públicas y la urgencia y desesperación para aumentar la recaudación”.

