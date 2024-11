Elecciones en EU: ¿Fed irá por su segundo recorte de tasa en un año?

Nadie sabe cómo resultarán las elecciones presidenciales en Estados Unidos el martes, pero la decisión que tomará la Reserva Federal (Fed) dos días después es mucho más fácil de predecir: con la inflación que sigue enfriándose, la Fed se dispone a recortar las tasas de interés por segunda vez este año.

La contienda presidencial podría seguir sin resolverse cuando la Reserva Federal termine su reunión de dos días el jueves por la tarde, pero esa incertidumbre no tendría efecto en su decisión de reducir aún más su tasa de referencia. Sin embargo, las futuras acciones de la Reserva Federal serán más inciertas una vez que un nuevo presidente y el Congreso asuman el cargo en enero, en particular si Donald Trump ganara nuevamente la Casa Blanca.

Los economistas han dicho que las propuestas de Trump de imponer aranceles elevados a todas las importaciones y lanzar deportaciones masivas de personas migrantes no autorizadas y su amenaza de interferir en las decisiones de la Fed sobre las tasas de interés, que normalmente son independientes, podrían hacer que la inflación se dispare. Una inflación más alta, a su vez, obligaría a la Reserva Federal a desacelerar o detener sus recortes de tasas.

¿La Fed recortará su tasa de interés en la reunión de noviembre?

El jueves, las autoridades de la Reserva Federal, encabezadas por el presidente Jerome Powell, están en camino de reducir su tasa de referencia en un cuarto de punto, a aproximadamente el 4.6 por ciento, después de haber implementado una reducción de medio punto en septiembre. Los economistas esperan otro recorte de tasas de un cuarto de punto en diciembre y posiblemente más medidas similares el próximo año. Con el tiempo, los recortes de tasas tienden a reducir los costos de endeudamiento para los consumidores y las empresas.

La Reserva Federal está reduciendo sus tasas por una razón diferente a la habitual: suele hacerlo para impulsar una economía aletargada y un mercado laboral débil al alentar más préstamos y gastos. Pero la economía está creciendo a paso firme y la tasa de desempleo se sitúa en un bajo 4.1 por ciento, según informó el gobierno el viernes, pese a que los huracanes y una huelga en Boeing han deprimido drásticamente el crecimiento neto del empleo el mes pasado.

En cambio, el banco central está bajando las tasas como parte de lo que Powell ha llamado “una recalibración” hacia un entorno de menor inflación. Cuando la inflación se disparó a un máximo de cuatro décadas del 9.1 por ciento en junio de 2022, la Fed procedió a subir las tasas 11 veces, lo que finalmente llevó su tasa clave a alrededor del 5.3 por ciento, también el nivel más alto en cuatro décadas.

Pero en septiembre, la inflación interanual cayó al 2.4 por ciento, apenas por encima del objetivo del 2 por ciento de la Fed e igual a su nivel de 2018. Como la inflación ha caído hasta ahora, Powell y otros funcionarios de la Fed han dicho que creen que las altas tasas de endeudamiento ya no son necesarias. Las altas tasas de endeudamiento generalmente restringen el crecimiento, particularmente en sectores sensibles a las tasas de interés, como la vivienda y las ventas de automóviles.

“La restricción se impuso porque la inflación era elevada”, dijo Claudia Sahm, economista jefe de New Century Advisors y ex economista de la Reserva Federal. “La inflación ya no es elevada. La razón de la restricción ha desaparecido”.

Los funcionarios de la Reserva Federal han sugerido que sus recortes de tasas serían graduales, pero casi todos ellos han expresado su apoyo a algunas reducciones adicionales.

“Para mí, la pregunta central es cuánto y con qué rapidez reducir el objetivo de la tasa (clave de la Fed), que creo que actualmente está fijado en un nivel restrictivo”, dijo Christopher Waller, un influyente miembro de la Junta Directiva de la Fed, en un discurso el mes pasado.

Jonathan Pingle, economista del banco suizo UBS, dijo que la redacción de Waller reflejaba “una confianza y convicción inusuales de que las tasas iban a bajar”.

El año próximo, la Reserva Federal probablemente empezará a debatir la cuestión de hasta qué punto debería bajar su tasa de referencia. En algún momento, es posible que quiera fijarla en un nivel que no restrinja ni estimule el crecimiento: “neutral”, en la jerga de la Reserva Federal.

Powell y otros funcionarios de la Fed reconocen que no saben exactamente dónde se encuentra la tasa neutral. En septiembre, el comité de fijación de tasas de la Fed estimó que era del 2.9 por ciento. La mayoría de los economistas creen que está más cerca del 3 al 3.5 por ciento.

El presidente de la Fed dijo que los funcionarios tienen que evaluar dónde se encuentra la neutralidad en función de cómo responde la economía a los recortes de tasas. Por ahora, la mayoría de los funcionarios confían en que la tasa actual de la Fed, del 4.9 por ciento, está muy por encima de la neutralidad.

Sin embargo, algunos economistas sostienen que, como la economía parece saludable incluso con tasas de interés elevadas, la Fed no necesita aliviar mucho el crédito, si es que lo hace. La idea es que ya pueden estar cerca del nivel de tasas de interés que no desaceleran ni estimulan la economía.

“Si la tasa de desempleo se mantiene en torno al 4 por ciento y la economía va a seguir creciendo al 3 por ciento, ¿importa que la tasa (de la Reserva Federal) sea del 4.75 al 5 por ciento?”, preguntó Joe LaVorgna, economista jefe de SMBC Nikko Securities. “¿Por qué están recortando ahora?”

Dado que la última reunión de la Reserva Federal se realizará justo después del día de las elecciones en EU, es probable que Powell responda preguntas en su conferencia de prensa del jueves sobre el resultado de la carrera presidencial y cómo podría afectar a la economía y la inflación. Es de esperar que reitere que las decisiones de la Reserva Federal no se ven afectadas en absoluto por la política.

Trump promete aranceles si gana la Presidencia; ¿eso afectará a la economía de EU? Esto dice la Fed

Durante la presidencia de Trump, impuso aranceles a las lavadoras, los paneles solares, el acero y una serie de productos procedentes de China, que el presidente Joe Biden mantuvo. Aunque los estudios muestran que los precios de las lavadoras aumentaron como resultado de ello, la inflación general no aumentó mucho.

Pero Trump ahora está proponiendo aranceles significativamente más amplios —esencialmente, impuestos a las importaciones— que aumentarían los precios de una cantidad aproximadamente diez veces mayor de bienes provenientes del exterior.

Muchos economistas convencionales están alarmados por las últimas propuestas de aranceles de Trump, que, según afirman, casi con certeza reactivarán la inflación. Un informe del Instituto Peterson de Economía Internacional concluyó que las principales propuestas arancelarias de Trump harían que la inflación fuera dos puntos porcentuales más alta el año próximo de lo que hubiera sido de otro modo.

Según los economistas de Pantheon Macroeconomics, esta vez la Fed podría estar más dispuesta a aumentar las tasas en respuesta a los aranceles, “dado que Trump está amenazando con aumentos mucho mayores en los aranceles”.

“En consecuencia”, escribieron, “reduciremos la reducción de la tasa de fondos en nuestras previsiones para 2025 si Trump gana”.