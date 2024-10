‘Cigarrito o trago pirata’: ¿A cuánto ascienden las pérdidas por venta de alcohol y tabaco ilegal?

Cada año, la venta ilegal de cigarros cuesta al erario entre 13 y 15 mil millones de pesos, que se suman a los 20 mil millones de pesos por el mercado ilegal de bebidas alcohólicas, según la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), al hacer un llamado al nuevo gobierno para que se atienda el reto no cumplido: la inseguridad en el sector productivo.

“La economía no puede crecer en todo su potencial si no hay seguridad para las unidades económicas. Un país no puede ser competitivo y próspero si existen agentes que extraen rentas en detrimento del bienestar social”, dijo Esperanza Ortega, presidenta nacional del organismo.

Impulsar una agenda de trabajo coordinado con las autoridades del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que atienda de manera integral la inseguridad en el sector productivo es prioritario, destacó la líder industrial, en el marco del Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en Derechos de Autor, que se celebra este 11 de octubre.

Delitos como el robo en carreteras, la extorsión, los actos de corrupción, el contrabando, la piratería, los fraudes aquejan a la estructura productiva al grado que los han obligado a tomar medidas drásticas como el cierre de operaciones en zonas del país o el traslado de inversiones a otras regiones, informó.

“México vive una oportunidad histórica para atraer y generar inversión en beneficio de toda la población. El inicio del nuevo Gobierno Federal constituye un escenario en el cual tanto el sector privado como las organizaciones de la sociedad civil pueden unir esfuerzos para resolver la inseguridad en el sector productivo”, dijo.

El daño al erario por venta ilegal de tabaco y alcohol

Cifras de la industria del tabaco señalan que al erario le cuesta entre 13 mil y 15 mil millones de pesos al año las dinámicas ilícitas de producción nacional de dicho producto, venta de mercancía robada y contrabando de cigarros irregulares por la frontera sur. Seis marcas ilícitas de cigarros en México representan casi el 90 por ciento del total de contrabando de tabacos: Marble, Time, D&J, Royal, Marshal, President. Estas provienen de países como Vietnam, China, India y Corea.

A la evasión por cigarros se suman 20 mil millones de pesos por el caso de presencia en el mercado de alcohol ilegal.

En cuanto a la extorsión, la información oficial y recabada por el sector privado, las más afectadas son las industrias creativas, de electromovilidad, eléctrico y electrónico, servicios de salud, dispositivos médicos y farmacéuticos.

Diversos sectores de productos de consumo se han visto fuertemente afectados por la extorsión, principalmente en Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Sonora, entre otros.