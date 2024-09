Guyana, país del tamaño de Chihuahua, extrae la mitad de petróleo que México... y solo le tomó 10 años

El ‘boom’ petrolero del país sudamericano, Guyana, sucedió en tan solo 10 años, ya que, a pesar de no contar con experiencia petrolera, abrieron su mercado a la inversión privada y actualmente ya producen 660 mil barriles diarios de crudo, lo que representa el 44 por ciento de la actual producción de México.

“El ritmo de desarrollo de la industria petrolera en Guyana fue lo más notable, entre el primer descubrimiento y la primera producción, pasaron 10 años, fue una cadena bastante rápida, debido, en gran medida, a la capacidad del Gobierno de Guyana de equilibrar la atracción a la inversión extranjera, y a la vez, cumplir con sus responsabilidades como regulador”, dijo Craig A. Kelly, director Senior de asuntos internacionales de gobierno de Exxon Mobil Corporation.

El ‘boom’ petrolero de Guyana

El desarrollo de la industria petrolera en Guyana está cambiando la vida de sus 800 mil habitantes, ya que el Producto Interno Bruto (PIB) está creciendo a tasas de doble dígito.

“El ministro de Hacienda de Guyana informó que tan solo en el primer semestre de 2024, la economía del país creció 49 por ciento, pero la economía no petrolera aumentó 12 por ciento, por lo que desarrollo energético ya está impulsando a toda la economía”, dijo.

Exxon Mobil fue una de las pocas empresas que confiaron en el potencial petrolero de Guyana, por lo que funge como principal operador de los proyectos que se encuentran desarrollando en el país sudamericano.

“Actualmente, tenemos seis buques de perforación que están haciendo actividades de desarrollo y exploración en Guyana, pero estamos desarrollando tres proyectos más, por lo que en los próximos años tendremos la capacidad de producir 1.3 millones de barriles diarios de petróleo y tenemos un compromiso de inversión de hasta 50 mil millones de dólares”, apuntó.

Alma América Porres Luna, ex comisionada de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), destacó la apertura a la competencia internacional por parte de Guyana, ya que, a pesar de no contar con dinero para explotar sus recursos, lograron atraer inversiones.

¿Por qué México no puede alcanzar estos niveles?

Para la especialista, la gran pregunta en México es por qué no se puede hacer algo similar.

“Fuimos considerados un país petrolero porque hicimos las cosas bien en el pasado, pero si no hay exploración, no va a haber producción, tenemos que ver si el próximo gobierno le interesa abrir otras áreas, si Pemex no tiene el dinero suficiente, que pueda hacerlo la iniciativa privada”, dijo.

Ante la posible eliminación de la CNH, Alma América Porres consideró que lo más importante es que, pase lo que pase, conserve su autonomía técnica.

Carlos de Regules, especialista del sector energético, recordó que cuando fue aprobada la reforma energética de 2013, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hizo un análisis de los órganos reguladores mexicanos, en los que destacó la claridad de sus mandatos.

“Por lo tanto, lo más importante será ver qué mandato van a recibir los reguladores del sector energético (ante su posible eliminación), para que no se vean entremezcladas sus atribuciones y roles”, indicó.