¡Justo en la quincena! Usuarios de Citibanamex reportan problemas en la app

¡Ya es quincena! Y usuarios de Citibanamex está teniendo problemas en su aplicación este viernes 13 de septiembre, de acuerdo con los reportes en redes sociales como X.

A tan solo dos días de los festejos patrios (15 de septiembre), los cibernautas han reportado que no pueden realizar transferencias desde la aplicación del banco, realizar retiros sin tarjeta, mientras que otros ni siquiera pueden ingresar a la app móvil.

“Me está fallando la app, no me deja abrirla, se pone la pantalla en negro y me sale una leyenda que dice Citibanamex no responde”, escribió un usuario.

¿Qué dice CitiBanamex ante las fallas en su app?

Ante los problemas, en una de las respuestas, de Citibanamex reportó que “hay problemas de comunicación con el servidor”, por lo que pidió a los usuarios intentar ingresar a la aplicación más tarde.

Arreglen su porquería. pic.twitter.com/A7KY7pEI1T — el pinche gato deportivo (@untipodeportivo) September 13, 2024

Las personas destacan que incluso han logrado entrar a la app pero no han podido realizar transferencias. O la aplicación no les permite poner la clave dinámica.

Según Downdetector, los problemas en la app comenzaron a partir de las 09:00 horas de este viernes, cuando millones de personas empezaron a recibir su pago de quincena; no obstante, las quejas en la plataforma han ido en aumento durante esta tarde.

Hasta el momento, Citibanamex todavía no ha emitido un posicionamiento oficial en su cuenta de X, antes Twitter; sin embargo, ha estado contestando a todos los usuarios que reportan fallas en la aplicación.

Esta no es la primera vez que la app de este banco tiene problemas debido a que según usuarios el día de ayer (jueves 12 de septiembre) también se registraron fallas generalizadas que generaron quejas.

Por su parte, Downdetector indicó que es “habitual que algunos problemas se notifiquen a lo largo del día”.