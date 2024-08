Reforma fiscal en el país no es necesaria, afirma el SAT

Una reforma fiscal en el país no es necesaria, ya que todavía hay mucho por hacer para elevar la recaudación, afirmó Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Muchos han mencionado que se necesita una reforma fiscal para aumentar impuestos y obtener mayor recaudación; eso no es cierto, no se necesita una reforma fiscal”, dijo el funcionario durante su participación en la conferencia matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A pocos meses de que concluya la actual administración, destacó que se han recaudado 21 billones de pesos, 13.1 por ciento más, en términos reales, que en el gobierno anterior, 6.6 billones de pesos más.

Destacó que esto fue resultado de los principios de la Cuarta Transformación: combatir la corrupción, y la austeridad republicana y, sobre todo, la eliminación de la condonación de impuestos.

Recordó que al inicio del presente gobierno los contribuyentes comentaban que no pagarían y, en cambio, esperarían la condonación, lo cual “ya no existe. Ya no hay privilegios. Ahora todas y todos contribuimos”, dijo.

Martínez Dagnino detalló que han realizado varias auditorías a pequeños, medianos y grandes contribuyentes, con lo que se logró una recaudación de 3.3 billones de pesos, lo que implica 2.1 billones más que toda la administración anterior. Específicamente a grandes contribuyentes pasó de 500 mil millones de pesos a 1.3 billones de pesos.

“Durante la administración se hicieron varias auditorías y actualmente el inventario de actos en proceso asciende a 17 mil actos, dos mil 500 de ellos a grandes contribuyentes”, explicó el titular del SAT.

Asimismo, resaltó que para evitar malas prácticas, en el Servicio de Administración Tributaria tienen modelos para analizar a los contribuyentes.

(Especial)

Declaración con tinte político

De acuerdo con Miguel González, coordinador del Centro de Estudios Financieros y de Finanzas Públicas (CEFI) de la UNAM, y Héctor Villarreal, profesor-investigador del Tecnológico de Monterrey, enfatizar que una reforma fiscal es innecesaria está más relacionado a temas políticos.

El experto del Tec de Monterrey refirió que si bien el SAT ha tenido un buen desempeño recaudatorio, los esfuerzos que han realizado hasta el momento serían insuficientes a futuro, ya que hay muchas presiones de gasto y no quedan rubros a los cuales recortar.

“El término de reforma fiscal está muy quemado. Mucha gente se va a poner a la defensiva. Si ‘te saca ámpulas’ hablar de reforma fiscal, hablemos de consolidación fiscal. Tienes que cerrar el déficit”, mencionó en entrevista.

González proyectó que algunas medidas a las que se podría recurrir para incrementar la recaudación por medio de la Miscelánea Fiscal es mejorar el nivel de tasas impositivas y menores facultades discrecionales a la autoridad, sin que estas acciones representen un impacto en la productividad.

Sobre si las medidas que ha adoptado el SAT son viables para los proyectos y programas que planea la siguiente administración, dijo que depende de las metas recaudatorias del próximo equipo; sin embargo, el problema es que quieren gastar sin saber de dónde vendrán los ingresos.

“Lo que se puede hacer es un sistema de priorización y de planeación, que está ausente hasta ahora. Los intentos de planeación que hubo en el pasado se dejaron totalmente, porque ahora nada más son por decisiones de gasto de ocurrencias”, expuso el académico.

Janneth Quiroz, directora de análisis económico de Monex, dijo que para alcanzar finanzas públicas sanas, los ingresos deberían ser estables y crecientes; mientras que del lado del gasto se debe disminuir.

“En todo caso si disminuye el gasto o se aumenta la base gravable podríamos tener finanzas públicas estables sin poner en riesgo la calificación, porque en principio no estaría incrementando de forma importante la deuda como porcentaje del PIB”,

Ven espacio para recaudar más

Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base, consideró que sí hay espacio para incrementar la recaudación si se combate la informalidad, ya que 54 por ciento de los trabajadores del país está en este sector, lo que implica que también hay muchas empresas en esta situación.

Coincidió Janneth Quiroz al opinar que “puede haber algún mecanismo que el SAT pudiera estar implementando para reducir la informalidad y la carga impositiva se distribuya en más personas y no solo el sector formal”.

Añadió que hay un gran potencial para tener mayores ingresos sin tener que hacer una reforma. “Se han hecho esfuerzos importantes. De hecho esto fue lo que permitió que no hubiera una reforma fiscal en la administración de López Obrador”, concluyó.