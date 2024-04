¿Ahora qué hiciste, México? EU solicita segundo panel laboral bajo el T-MEC vs. Gobierno

Estados Unidos solicitó por segunda vez un panel bajo el Mecanismo Laboral Rápido (RRM) del T-MEC, debido a la disputa laboral en una instalación operada por AtentoServicios en Pachuca.

Este anuncio se produce después de que Estados Unidos envió una solicitud a México en enero pasado pidiéndole que revisara si a los trabajadores de AtentoServicios se les estaban negando los derechos a la libertad de asociación y la negociación colectiva.

En diecisiete casos previos del Mecanismo Laboral Rápido, Estados Unidos y México han logrado cooperar con éxito para abordar las violaciones de los derechos laborales en las instalaciones mexicanas en cuestión.

Sin embargo, no se pudo hacer lo mismo en el caso por AtentoServicios, por lo que la administración de Joe Biden solicitó un panel para verificar el cumplimiento de la instalación con las leyes laborales mexicanas.

”Seguimos abiertos a colaborar con el Gobierno de México para encontrar una resolución en este asunto y lograr un resultado justo para todos los trabajadores involucrados”, declaró Katherine Tai.

Washington señaló que al concluir el período de revisión de 45 días, México encontró que hubo una negación de derechos, pero determinó que AtentoServicios había tomado las acciones necesarias para resolver el problema. La administración de Joe Biden o estuvo de acuerdo con esta determinación y, por lo tanto, solicitó el establecimiento de un panel.

Legisladores de EU acusan que “México se sale con la suya” en tema del maíz

En una audiencia ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, el republicano de Missouri, Jason Smith, expresó su decepción con Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos (USTR), en el tema del maíz genéticamente modificado (GMO) y su importación a México.

Smith, quien representa al Tercer Distrito de Nebraska, un importante productor de maíz, manifestó su preocupación por sus electores y por la percepción de que México “se está saliendo con la suya” en este asunto.

”¿Qué está ocurriendo? Es decepcionante. La mayoría de las personas razonables creerían eso”, declaró el congresista.

El legislador hizo hincapié en que la presentación para la resolución de disputas bajo el T-MEC se realizó aproximadamente dos años después del decreto mexicano que prohíbe la importación de maíz GMO, calificándolo como una “flagrante violación” del acuerdo comercial.

”Quizás hubo algunos esfuerzos para resolver algo e intentar resistir, pero no puedo hablar sobre esos detalles. No he tenido acceso a esos detalles. Hay personas que caracterizarían que el decreto pasó de malo a peor”, expresó.

El representante también cuestionó el silencio del presidente Joe Biden sobre este tema, preguntando: “¿Hay alguna desventaja para nuestro presidente hablar y decir que lo que México está haciendo con nuestro maíz está mal?”