Si no hay más recaudación, próximo Gobierno de México tendrá crisis fiscal: Enrique Quintana

Las finanzas públicas de México enfrentan riesgos fiscales que podrían agravarse en el mediano plazo, por lo que en este 2024 los inversionistas “se sienten tranquilos” por el manejo prudente del nivel de endeudamiento sin generar una crisis fiscal, explicó este jueves Enrique Quintana en el EF Meet Point. Perspectivas económicas 2024.

“Vemos factores estructurales, hay presiones al gasto que van a continuar. Por ejemplo, Pemex, hasta el tercer trimestre del año pasado requirió de apoyos del Gobierno federal por 1.3 billones de pesos, si esta circunstancia se mantuviera, no hay finanzas públicas que aguanten”, dijo el director general editorial de El Financiero.

Añadió que los programas sociales y las pensiones tampoco cuentan con una fuente de financiamiento específica y estos recursos se toman de los ingresos totales del Gobierno.

Sobre los programas sociales, donde destaca el programa de Adultos Mayores, remarcó que para 2024 se destinarán más de 500 mil millones de pesos y en el pago de pensiones ascenderá a 1.5 billones de pesos.

“A esto súmenle proyectos deficitarios como el Tren Maya, los aeropuertos que no van a generar un flujo positivo en un plazo largo, y mayores costos financieros”, advirtió.

Para hacer frente a estos riesgos fiscales, que podrían ejercer mayor presión en el mediano plazo, Quintana dijo que entre las opciones de financiamiento está la reducción de la economía informal, aunque por décadas se ha intentado, pero sin tener éxito.

Otra alternativa es un aumento de impuestos locales, como el impuesto predial, “sin embargo es un costo político para los gobiernos municipales y estatales”.

También se puede llevar a cabo la limitación de subsidios fiscales, “pero también tiene costos que nadie quiere asumir”.

“Queda la reforma fiscal que es irse a lo seguro: Cobrarles a los de siempre, a la economía formal. Si no es así, si no hay más recaudación, dé usted por sentado que no termina el próximo Gobierno sin que tengamos una crisis fiscal en el panorama”.

¿En cuánto cerrará el ‘superpeso’ en 2024?

Si bien Quintana consideró que los factores estructurales que han contribuido a la apreciación del peso (”la gran oferta de dólares que hemos visto) no cambiarán, subrayó que, según previsiones, el peso mexicano terminará 2024 por encima de su nivel actual.

En el inicio de este año, el peso mexicano regresó al terreno de las 16 unidades. Este jueves, la moneda nacional se aprecia 0.32 por ciento, llevando el tipo de cambio a las 16.91 unidades.

De acuerdo con los pronósticos retomados por Enrique Quintana, se espera que el peso ronde entre 18.50 y 18.60 a finales de 2024.

El también economista agregó que hay tres fechas principales en las que el ‘superpeso’ podría sufrir importantes depreciaciones: