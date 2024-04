¿Habrá cambios en las Afores? Esta es la propuesta de diputados de Morena

La iniciativa de diputados de Morena para que el ahorro no reclamado de los trabajadores que cumplieron los 70 años pasen al Fondo de Pensiones para el Bienestar vulnera los derechos de los trabajadores y exhiben falta de recursos para conformar a éste mismo, afirmaron especialistas en la materia.

Guillermo Zamarripa, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE), aseguró que dicha propuesta vulnera el derecho a la propiedad sobre la cuenta del trabajador y puede afectar en la confianza del Sistema de Ahorro para el Retiro en México.

“Es motivo de preocupación que se esté definiendo una fecha y consiste prácticamente en una apropiación, La iniciativa prácticamente dice: a los 70 años no me importa si estás activo, trabajando, cotizando o no, se va el recurso al Fondo”, acotó al respecto el titular, en entrevista.

“¿Qué pasa con los trabajadores que quieren seguir laborando y quieren dejar su dinero en la Afore hasta después de los 70 años? Es pésima idea por el daño reputacional para el Sistema y por reducir los cinco años de prescripción”, coincidió Carlos Ramírez, expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), y afirmó que “no se pueden prometer mejores pensiones con dinero de cuentas abandonadas”.

“Esta es la evidencia más precisa de que las fuentes de fondeo de la reforma propuesta por el Ejecutivo, el 5 de febrero, o no eran suficientes o eran inviables y ahora están trayendo a la mesa esta confiscación de ahorros privados para fondear un beneficio anunciado como público”, aseveró Pedro Vásquez Colmenares, especialista en pensiones.

“Los 64 mil 619 millones de pesos iniciales expuestos en febrero quedaron desaparecidos en lo presentado en abril; ya no hay referencia alguna en toda la iniciativa, ni en la exposición de motivos, ni en el articulado”, enfatizó.

En tanto, Héctor Villarreal, asesor investigador del Tecnológico de Monterrey, hizo hincapié en que una reforma de este tipo traería consigo muchas modificaciones a la Ley del IMSS, ISSSTE e Infonavit, las cuales, a su vez, carecen de detalle.

¿De cuántos recursos de las Afores se habla?

Zamarripa y Vásquez Colmenares destacaron que actualmente el estimado del saldo de los recursos de las personas de más de 70 años que no han reclamado podrían llegar hasta los 40 mil millones de pesos.

Ramiréz aludió a que esta iniciativa se está tomando porque “es políticamente sensible y electoralmente atractiva” y, por ello, “se está eligiendo el camino legal sobre el constitucional”, ya que su aprobación sería más sencilla, ya que el partido que la propone tiene mayoría en el Congreso.

El expresidente de la Consar también puntualizó que entre los factores por los cuales los trabajadores no han reclamado sus recursos en su mayoría se deben a fallecimiento, migración, y el desconocimiento de la existencia de la propia cuenta.

A este último punto, Zamarripa sumó que en un país como México, con una educación financiera todavía deficiente, este tipo de iniciativas perjudican a un segmento vulnerable de la población como son los adultos mayores.

Morena defiende propuesta, el PAN la ataca

De acuerdo con el diputado Ignacio Mier (quien en conjunto con la diputada Ivonne Cisneros Luján son los legisladores que buscan impulsar esta reforma) dicha propuesta pretende que al menos 45 millones de trabajadores tengan garantizada una pensión de 16,400 a 18,400 pesos. Bajo esa línea, hasta ahora, la iniciativa se aprobó en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

“Si un trabajador de 60, 65 años, que sus gastos son por encima de los 15 mil pesos, no va a poder vivir con dos mil 400 pesos”, dijo.

Igualmente señaló que la mayoría de estas personas trabajadoras no cuentan con vivienda, siendo también la idea del Fondo que se puedan incentivar créditos para la construcción de hogares para todos los trabajadores de 60 años, reiterando que no se afecta a las Afores ni se violentan los contratos que tienen suscritos.

“No estamos afectando de ninguna manera el ahorro de los trabajadores, no lo haríamos, lo que se pretende es compensar y garantizar pensiones de 16 mil 400 pesos a todos aquellos que empezarán paulatinamente a jubilarse en el transcurso del tiempo de 2025 a 2050″, recalcó Mier.

En tanto, el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, señaló que, a reserva de analizarla bien, la iniciativa propuesta en la Ley de Pensiones por el legislador morenista Ignacio Mier es una reforma confiscatoria de recursos privados, por lo que no la apoyarán cuando sea votada.

“El que tú determines por ley, por decreto, que el capital privado, particular, individual, personal de miles de personas por decreto se vaya a un fondo público, es poco menos que confiscatorio, estás confiscando dinero privado, no estás trasladando un recurso público de una fuente pública a otra fuente pública, estás queriendo mandar a un fondo público recursos privados”, mencionó en conferencia de prensa.

Ejemplificó diciendo que esto equivaldría a que una cuenta corriente de un ciudadano, por ley, se fuera a un recurso público sin que se lo consulten, además de acusar a Morena de querer poner buscapiés legislativos para ver cómo reacciona la oposición por la premura de la solicitud, buscando que la ciudadanía esté atenta si el PAN vota a favor o en contra.

Recalcó en el hecho de que nadie puede tocar el Afore de una persona sin su consentimiento “cada quien puede sacar su dinero del Sistema de Ahorro para el retiro o cambiarse a otra compañía, pero no pueden por decreto disponer del recurso para que se vaya a otro fondo. Nadie puede sin tu consentimiento porque es tu dinero. Y eso es lo que pretende esta reforma con la que nosotros, así de claro, estaríamos con esa redacción en contra, a favor de ayudar mejores pensiones, con esa redacción en contra”, concluyó Jorge Romero.

Con información de Quadratín