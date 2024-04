Bajas de tasas de Banxico serán con cautela y sin prisas, anticipan analistas

La decisión de comenzar a recortar las tasas en marzo no fue sencilla, y Banxico no tiene prisa por comprometerse en un agresivo ciclo de flexibilización. (Santiago Castillo Chomel / Shutterstock.com)

Las minutas de política monetaria del Banco de México (Banxico) mostraron un tono más hawkish que el comunicado y sugieren que el banco central será cauto e irá sin prisas en los próximos ajustes, señalaron analistas. Incluso, varios ajustaron sus pronósticos sobre el nivel de la tasa de referencia al cierre de año; en tanto, las previsiones para la reunión de mayo están divididas.

Según las minutas, un miembro de la Junta de Gobierno señaló que debe mantenerse la prudencia en el manejo de la política monetaria y que la evaluación de recortes adicionales se haría reunión tras reunión, en función de la información disponible. Agregó que cuando las condiciones macroeconómicas permitan ajustes adicionales, estos serían graduales.

Otro integrante juzgó muy relevante que la política monetaria se conduzca con un enfoque de gradualidad, no solo en magnitud sino en tiempo. Otro consideró que aún no es tiempo de iniciar un ciclo de bajas, y que el recorte propuesto no debe interpretarse como un proceso de normalización ni de complacencia con el nivel de inflación.

Rodolfo Navarrete, director de análisis de Vector Casa de Bolsa, advirtió que “preocupa que el mercado no está viendo lo que observa Banxico”. “Lo que se desprende de las minutas es que no hay una clara seguridad de que las tasas bajen como lo espera el mercado y al contrario parece que éstas descenderán a regañadientes”.

Expectativas

Economistas de JP Morgan puntualizaron que las discusiones dentro de la Junta de Gobierno de Banxico confirmaron que la decisión de comenzar a recortar las tasas en marzo no fue sencilla, y que Banxico no tiene prisa por comprometerse en un agresivo ciclo de flexibilización.

Mantuvieron su expectativa de un recorte en la tasa en la reunión de mayo, pero reconocieron que será una decisión difícil.

Especialistas de Monex expusieron que hacia delante, serán clave los datos de inflación en el primer semestre, para mayor certidumbre sobre la convergencia de la inflación a su meta.

Expertos de Valmex estimaron que el siguiente recorte podría ser en la reunión del 27 de junio y que la tasa de fondeo terminaría 2024 en un nivel de 10.25 por ciento.

Economistas de Banorte esperan una pausa en la reunión del 9 de mayo, dejando la tasa en 11 por ciento. “Anticipamos un recorte de 25 puntos base en junio, luego habría otra pausa en agosto, para proseguir con bajas continuas a partir de septiembre de 25 puntos, con lo que la tasa de referencia cerraría el año en 10.0 por ciento”, detallaron.

Los economistas de Ctibanamex proyectan que Banxico mantendría sin cambios la tasa de interés en mayo. “Ahora estimamos que Banxico realizará recortes de tasas más cautelosos en el futuro, con una tasa al cierre de 2024 de 9.25 por ciento”, esto, desde el 8.5 por ciento proyectado anteriormente.

Especialistas de Goldman Sachs aseguraron que “las actas tienen un tono hawkish, lo que sugiere que probablemente será necesario avanzar más en el frente de la inflación para validar otro recorte de tasas en mayo y que esta vez el ciclo de normalización de tasas puede ser más gradual y más largo que los ciclos anteriores”.

Presiones en inflación

Las minutas también mostraron la preocupación de miembros de la Junta sobre los riesgos que aún penden sobre la inflación, como la persistencia de presiones de demanda o que se observe una depreciación del peso mayor a la anticipada.

En la reunión de marzo, la autoridad monetaria recortó en 25 puntos la tasa de referencia a 11.0 por ciento.

Irene Espinosa, quien fue la única que voto en contra de la baja de la tasa de interés, argumentó su voto para dejar la tasa en 11.25 por ciento, al señalar que “la política monetaria ha tenido que enfrentar retos adicionales, como las presiones provenientes de incrementos salariales y de una política fiscal expansiva, para conducir la inflación a la meta del 3 por ciento”.

“La inflación general aún se encuentra lejos del objetivo, el balance de riesgos para nuestros pronósticos de inflación se mantiene sesgado al alza”, advirtió.