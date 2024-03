CCE eleva a prioridad eliminar al crimen organizado de la producción para afianzar nearshoring

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) elevó como su máxima prioridad garantizar la seguridad de los empresarios y eliminar la injerencia del crimen organizado en los procesos productivos, con el fin de afianzar la relocalización de empresas conocida como “nearshoring” en México.

Respecto a su agenda de 5 pilares para la consolidación del nearshoring presentada en septiembre pasado, donde la seguridad ocupaba el cuarto lugar, el presidente del CCE, Francisco Cervantes, dejó en claro que es urgente excluir al crimen organizado de las cadenas de suministro.

“Es urgente garantizar la seguridad en el país y excluir toda injerencia del crimen organizado en los procesos de producción, suministro y logística de los negocios”, enfatizó Cervantes durante su participación en el foro “Mexico in the global spotlight: Nearshoring and the 2024 elections”, organizado por Baker McKenzie y Atlantic Council.

El líder empresarial destacó la necesidad de contar con seguridad eficaz en todas las vías de comunicación del centro industrial y comercial del país, agregando que “esta garantía debe ser igualmente eficaz para toda unidad de negocio”.

En un tono cauteloso, Cervantes advirtió que harán recomendaciones sin exponer a los empresarios, después de las bajas sufridas por líderes a manos del crimen.

“Por eso las recomendaciones y lo hacemos con cuidado, porque no nos vamos a exponer, ya hemos tenido bajas de líderes. No vamos a exponer a nuestros empresarios. Debemos ser muy cuidadosos y desde nuestras trincheras hacer recomendaciones”, indicó.

El dirigente del CCE urgió a los tres niveles de gobierno y al poder judicial a trabajar en conjunto para combatir la inseguridad y la presencia del narco en las actividades económicas, considerada como un obstáculo clave para la plena consolidación del nearshoring en territorio mexicano.