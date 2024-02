‘Joya de la corona’: Recortan 94% el presupuesto destinado para construir la infraestructura de Zama

El presupuesto que se tenía contemplado durante 2024 para construir la infraestructura del mega yacimiento Zama fue reducido en un 94 por ciento, al pasar de mil 243 millones de dólares a solo 69.8 millones de dólares, debido a que los operadores, Petróleos Mexicanos (Pemex) y Talos Energy, necesitan replantear su planeación del proyecto.

Durante la tercera sesión extraordinaria del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se aprobó esta modificación, sin embargo, se emitió una recomendación para seguir de cerca el proyecto, ya que se podrían generar retrasos en la que es considerada, la ‘joya de la corona’ petrolera del país.

El comisionado Héctor Moreira indicó que al leer la modificación del acuerdo, le preocupó mucho la situación, ya que podría haber un desfase en la planeación del proyecto que afectaría los ingresos de la hacienda pública en unos años.

“Todo se está moviendo hacia adelante, eso tiene implicaciones enormes, sobre todo en términos de producción, ¿qué va a pasar en 2025-2026? Se van a producir 185 millones de barriles menos. Y eso quiere decir un impacto a la hacienda del Estado mexicano de 30 mil millones de pesos”, dijo.

Sin embargo, Francisco Castellanos Páez, funcionario de la unidad técnica de extracción y supervisión de CNH, explicó que el plan de desarrollo para la extracción autorizado por la CNH el 1 de junio de 2023 para el periodo 2023-2045, sigue contemplando una inversión total de 9 mil 085 millones de dólares y que todavía no es necesario contemplar ajustes a la producción.

“La producción no se va a obtener el inicio en el año que se tenía estimado, pero la recuperación de los hidrocarburos se mantiene, el volumen que se tiene estimado recuperar no ha cambiado, no hay detrimento en ese sentido, solo en el inicio de la producción, porque el volumen se mantiene”, dijo.

Los operadores del proyecto ajustaron su cronograma de trabajo para modificar la ingeniería FEED, que es con la que se hace el diseño general del proyecto, así como bases técnicas para poder hacer las ingenierías básicas, como, por ejemplo, la instalación de cable eléctrico, bombeo electro centrífugo, plataformas, batería de separación y ductos.

El campo Zama es la joya de la corona de la industria petrolera en México, ya que de acuerdo con el Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) el Estado mexicano podría recibir más de 30 mil millones de dólares durante la vida del proyecto. Se espera que la producción comercial de este campo comience su producción comercial regular en 2026.

Esta ‘mina de oro’ se encuentra ubicada en aguas someras de la provincia petrolera de las cuencas del sureste del Golfo de México.