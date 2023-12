Despídelos de tu cartera: Estos son los billetes que salen de circulación en 2024 según Banxico

El Banco de México (Banxico) continuará en 2024 su ‘limpia’ de billetes de familias viejas, añadiendo algunos que con su material reinventaron la impresión y uso de divisas en el país y nos alejó del papel tradicional.

El retiro de billetes de parte de Banxico no quiere decir que ya no tengan valor para hacer compras, sino que intentan retenerlos en los bancos de todo el país a fin de que ya no circulen y que los mexicanos únicamente utilicen los más recientes. Esta situación nos ha alejado anteriormente de los viejos billetes que tenían a figuras como Emiliano Zapata, que estuvo en el extinto de 10 pesos, o Ignacio Zaragoza, que estuvo en el de 500 pesos hasta 2006.

Con el paso de los próximos meses verás la salida de billetes que llevan casi 20 años siendo ‘clásicos’ y que hasta la fecha usas comunmente para tus gastos diarios.

Además, algunos billetes que en su momento fueron innovadores debido a que fueron hechos de polímero en vez del papel tradicional también serán retenidos, lo que refleja el paso del tiempo en las divisas mexicanas y la necesidades de implementar nuevos modelos.

¿Cuáles son los billetes en proceso de retiro del Banco de México?

Actualmente hay cinco familias de billetes en México que Banxico trabaja para retirar, todas ellas creadas entre los noventas y dosmiles, pasando por los ‘nuevos pesos’ tras el retiro de tres ceros de la moneda y algunos modelos hechos con polímero.

Recientemente se añadieron dos modelos de la familia ‘F’, que son el de mil pesos, con la imagen de Miguel Hidalgo con un fondo rosado, así como el de 50 pesos que usamos convencionalmente y contiene la imagen de José María Morelos y Pavón. Dicha divisa es popular también por su ‘mariposa’ con la que podías comprobar su validez.

Desde este año se anunció el retiro del billete de 50 pesos con la imagen de Morelos y Pavón, y es posible que en 2024 lo veamos menos en nuestra cartera, todo para que sea sustituido por el nuevo billete que tiene como protagonista al Ajolote mexicano y que se ha vuelto popular debido a que hay personas que no lo quieren gastar por el gusto que tienen hacia su diseño.

Estas son las familias de billetes que están en proceso de retiro:

Familia B : Expedidos en 1993, esta familia fue a primera en expresarse como ‘nuevos pesos’ y tenían prácticamente el mismo diseño que sus antecesores, salvo que un nuevo peso equivalía a mil de las anteriores. Se conformaban así:

: Expedidos en 1993, esta familia fue a primera en y tenían prácticamente el mismo diseño que sus antecesores, salvo que un nuevo peso equivalía a mil de las anteriores. Se conformaban así: 10 nuevos pesos : Con la imagen del expresidente Lázaro Cárdenas.

20 nuevos pesos: Con la imagen de Andrés Quintana Roo.

50 nuevos pesos: Con la imagen de Nezahualcóyotl.

100 nuevos pesos : Con la imagen del expresidente Plutarco Elías Calles.

: También considerados como ‘nuevos pesos’, esta familia de billetes salió en 1994 y significó una , ya que además de implementar nuevos materiales y comprobantes de validez, tenían a nuevos personajes. 10 nuevos pesos : Con la imagen de Emiliano Zapata.

20 nuevos pesos : Con la imagen del expresidente Benito Juárez.

50 nuevos pesos : Con la imagen de José María Morelos y Pavón.

100 nuevoes pesos: Con la imagen de Nezahualcóyotl, que estuvo en el de 50 en la colección anterior.

200 nuevos pesos : Con la imagen de Sor Juana Inés de la Cruz.

500 nuevos pesos : Con la imagen de Ignacio Zaragoza.

: Se implementaron en 1996 como parte del cambio en la unidad monetaria en México, para solo señalarlos como pesos. Los diseños fueron prácticamente los mismos y lo único que cambió fue su nombre. Familia D1 : Para el 2001 llegó una nueva serie de billetes que contenía los mismos diseños que la C y la D; sin embargo, la familia D1 tenía más elementos de seguridad a fin de prevenir la falsificación y que las personas pudieran identificar por su cuenta si alguna divisa era legítima o no. Con esta familia desaparecieron los billetes de 10 pesos para volverse monedas, además de que en 2002 implementaron la fabricación a base de polímero , un material novedoso que ofrecía mayor seguridad. En esta colección también se implementó por primera vez el billete de mil pesos, con la imagen de Miguel Hidalgo.

: Para el 2001 llegó una nueva serie de billetes que contenía los mismos diseños que la C y la D; sin embargo, la familia D1 tenía más elementos de seguridad a fin de prevenir la falsificación y que las personas pudieran identificar por su cuenta si alguna divisa era legítima o no. Con esta familia desaparecieron los billetes de 10 pesos para volverse monedas, , un material novedoso que ofrecía mayor seguridad. En esta colección también se implementó por primera vez el billete de mil pesos, con la imagen de Miguel Hidalgo. Familia F: Entró en circulación en el 2006, y aunque tenía a los mismos personajes en la mayoría de casos y colores, tuvo un importante cambio en diseño y en elementos de seguridad. Los billetes de 20 y de 50 pesos continuaron la fabricación en polímero y los demás se mantuvieron en papel, además de que Ignacio Zaragoza fue suplido del billete de 500 pesos para que Diego Rivera y Frida Kahlo ocuparan ese sitio.

Actualmente México maneja la familia G de billetes y también están vigentes los de la F, que se ven con normalidad en las calles, cajeros y comercios; sin embargo, de dicha familia será retenido el de 50 y el de mil pesos.

el Banco de México hace especial hincapié en que todos estos billetes conservan su valor transaccional y no pasa nada si los usas para comprar; sin embargo, al llegar a los bancos nunca vuelven a salir.