Bitcoin ‘ve la luz’: Se recupera y llega a su mejor nivel en más de un año; ¿a qué se debe?

El mercado de valores tuvo un lunes difícil este 4 de diciembre después de varias semanas de fortaleza. Fue una historia similar en el mercado de bonos. Y el oro dio un giro de 180 grados después de alcanzar un nuevo récord por encima de los 2 mil 100 dólares la onza.

Sin embargo, en el mercado de activos digitales, Bitcoin se mantuvo firme luego de un repunte del fin de semana que llevó al token más antiguo a superar los 42 mil dólares por primera vez en 19 meses, mientras la frenética especulación en criptomonedas extendió su repunte a más del 150 por ciento este año.

Mientras los operadores de los mercados tradicionales reconsideran la fijación agresiva de precios para los posibles recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal el próximo año, los catalizadores específicos de Bitcoin (en primer lugar, las perspectivas de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos apruebe fondos cotizados en bolsa que compren directamente el token) han ayudado la criptomoneda más grande y antigua a salir del rango de negociación en el que había estado durante las tres semanas anteriores.

“El mayor impulsor del aumento del precio de Bitcoin es probablemente el número de solicitudes de ETF de BTC al contado que se espera que sean aprobadas por la SEC”, dijo en un correo electrónico Yiannis Giokas, director senior de Moody’s Analytics. “La carrera para lanzar estos vehículos se está intensificando y los grandes gestores de activos se están preparando para adquirir el activo subyacente”.

Bitcoin subió hasta un 6.1 por ciento para alcanzar los 42 mil 144 dólares antes y se cotizaba a 41 mil 803 dólares a las 16:00 horas del lunes en Nueva York. El token estuvo por última vez en estos niveles en abril del año pasado, antes del colapso de la moneda estable TerraUSD que aceleró una caída de 2 billones de dólares en activos digitales. Está en camino de lograr la mayor ganancia anual desde 2020.

Los tokens más pequeños como Ether y Dogecoin (el favorito de los memes) también subieron. Bitcoin Cash saltó un 9 por ciento y un indicador de las 100 criptomonedas más grandes añadió más del 4. Las empresas vinculadas a las criptomonedas en Estados Unidos pudieron esquivar un día que de otro modo sería débil en el mercado de valores: el operador de bolsa Coinbase Global Inc. saltó un 5.5 por ciento, la minera Marathon Digital Holdings Inc. subió un 8.6 por ciento y el proxy de Bitcoin MicroStrategy Inc. subió un 6.7 por ciento.

La industria de la criptografía está esperando el resultado de las solicitudes de empresas como BlackRock Inc. para iniciar los primeros ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos. Bloomberg Intelligence espera que un lote de estos productos obtenga la aprobación de la Comisión de Bolsa y Valores en enero.

La reactivación de Bitcoin tras la caída de las criptomonedas del año pasado ha resistido una ofensiva estadounidense que puso a Sam Bankman-Fried tras las rejas por fraude en FTX y entregó al importante exchange de criptomonedas Binance y a su fundador, Changpeng Zhao, antecedentes penales y grandes multas.

Los optimistas argumentan que el impulso para frenar las prácticas dudosas y los posibles ETF indican una industria criptográfica madura y el potencial para una base de inversores más amplia.

Las recientes acciones de aplicación de la ley “han infundido confianza entre los inversores”, dijo Su Yen Chia, cofundador de Asia Crypto Alliance.

Aún hay riesgos que persisten en el Bitcoin

Un reinicio en las apuestas sobre tasas de interés o problemas inesperados para los ETF aún podrían descarrilar a Bitcoin, mientras que algunos indicadores técnicos sugieren que el repunte de la moneda virtual está al límite.

Por ejemplo, el índice semanal de fuerza relativa de Bitcoin, un indicador de impulso, cerró por encima de 75 durante las últimas dos semanas. Se considera que las lecturas superiores a 70 indican condiciones de “sobrecompra”.

Al mismo tiempo, Bitcoin en la última década subió un promedio del 15 por ciento durante el mes siguiente después de imprimir un RSI semanal de más de 75, según datos compilados por Bloomberg.

El salto de Bitcoin en 2023 ha superado a activos como las acciones globales y el oro. En el mercado de derivados, el interés abierto avanzó recientemente a niveles históricos en el CME Group para los futuros de Bitcoin y en la plataforma Deribit para las opciones sobre la criptomoneda de más alto perfil.

Reducción a la mitad de las recompensas de Bitcoin

Un impulso para el sentimiento es la llamada reducción a la mitad de Bitcoin que se realizará el próximo año, que reducirá a la mitad la cantidad de tokens que los mineros de Bitcoin reciben como recompensa por su trabajo. El evento cuatrienal es parte del proceso de limitar el suministro de Bitcoin a 21 millones de tokens. La moneda alcanzó récords después de cada una de las últimas tres mitades.

“Podríamos ver a Bitcoin correr hacia los 50 mil dólares antes de cualquier corrección importante”, dijo Cici Lu McCalman , fundadora del asesor de blockchain Venn Link Partners. Citó la reducción a la mitad y las perspectivas de la política monetaria estadounidense como algunas de las razones.

A pesar del último avance, Bitcoin y el mercado criptográfico en general todavía están algo por debajo de los máximos históricos alcanzados durante la carrera alcista criptográfica de la era de la pandemia. El token más grande alcanzó un máximo de casi 69 mil dólares en noviembre de 2021.