Dos Bocas (¡por fin!) empieza producción de gasolinas: ¿Cuántos barriles sacará a diario?

La refinería de Dos Bocas inició la producción de petrolíferos este viernes, según anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su Quinto Informe de Gobierno.

“El plan es que el año próximo no compremos gasolinas ni diésel en el extranjero y que se procese aquí todo el petróleo crudo para darle valor agregado a nuestra materia prima, mantener precios bajos de combustibles en beneficio de los consumidores”, resaltó el mandatario en su mensaje desde Campeche.

Agregó que en diciembre, se estará terminando la planta coquizadora de Tula, Hidalgo, y en julio de 2024 la de Salina Cruz. López Obrador comentó que la inversión de ambos proyectos fue de 6 mil 500 millones de dólares y la capacidad conjunta de convertir combustóleo será de 160 mil barriles diarios.

El caso de la refinería en Paraíso, Tabasco, es particular pues fue ‘inaugurada’ hace más de un año, el 1 de julio de 2022, en el marco de un aniversario más del triunfo electoral de López Obrador.

Sin embargo, la central no procesó crudo alguno a pesar de su ‘apertura’ institucional debido a que sus equipos no estaban listos. A esto se suman las críticas de expertos que, en su momento, destacaron que el Gobierno de López Obrador no pudo haber elegido un peor lugar para uno de sus proyectos de infraestructura más importantes.

“La construyeron en un puerto con poco calado y suelo de roca; en un terreno en la desembocadura de varios de los ríos más importantes de la zona, que tiende a inundarse todos los años; mal comunicada, sin infraestructura; lejos de los polos de desarrollo de Tabasco y Campeche con los que podría haber tenido un impacto sinergético”, dijo Francisco Barnés de Castro, exmiembro de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en entrevista con El Financiero.

¿Cuánta gasolina producirá Dos Bocas?

El plan del presidente López Obrador es que Dos Bocas (junto con las seis refinerías que Petróleos Mexicanos ya tenía) pueda sentar las bases para la independencia energética de México de 2024 en adelante.

El mandatario recordó que se prevé que la refinería en Paraíso, Tabasco, pueda producir hasta 290 mil barriles de gasolinas una vez esté a su completa capacidad.

Pemex también cuenta con Dos Bocas para concretar sus planes de producción en 2024. Octavio Romero Oropeza, director de la empresa productiva del Estado, comentó que la petrolera espera procesar un millón 85 mil barriles al día de petróleo el próximo año.

Con información de Bloomberg, Leticia Hernández y Héctor Usla